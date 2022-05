39enne scompare a Torino: visto dalla madre l’ultima volta in quartiere Santa Rita, i timori principali

Sergii, residente nel quartiere Santa Rita di Torino è scomparso lo scorso 23 marzo. A darne notizia è sua madre, l’ultima persona che ha avuto un contatto con l’uomo di 39 anni prima della sua scomparsa, lo riporta il sito della trasmissione “Chi l’ha visto?”. L’uomo, di origine ucraina ma a Torino da 20 anni, si sarebbe allontanato senza l’auto e non avrebbe preso con sé neppure i documenti.

A quanto si legge nella nota pubblicata da “Chi l’ha visto?”, Sergii ha 39 anni, di origine ucraina, ed è sparito il 23 marzo. È sua madre a lanciare l’allarme, che l’ha visto l’ultima volta in quella giornata, in via Santa Rita a Torino, allontanandosi in tarda mattinata dopo un incontro con la donna.

Da quel momento si sarebbero perse le sue tracce e nessuno l’avrebbe più visto.

La madre, inoltre, informa che il 39enne è sprovvisto di documenti, oltre ad aver lasciato anche la sua microcar nel parcheggio sotto la sua abitazione. È stata premura della donna anche condividere una fotografia di Sergii.

Sergii: descrizione e caratteristiche fisiche

Sergii, sempre stando a quanto diffuso dalla madre dell’uomo scomparso, è un 39enne di nazionalità Ucraina, alto 1 metro e 70.

Di corporatura normale, con occhi e capelli neri, è stato visto l’ultima volta in via Santa Rita, nell’omonimo quartiere di Torino, in data 23 marzo.

In quell’occasione era vestito con una maglietta rossa a mezze maniche, indossava un paio di jeans e classiche scarpe da ginnastica.

Porta gli occhiali, rettangolari e sottili, senza barba, ma senza nessun segno particolare sul viso. La madre avvisa anche della presenza di un tatuaggio raffigurante un volatile, sulla spalla destra di Sergii.

Chiunque abbia informazioni del 39enne, o lo dovesse riconosce per strada, contatti tempestivamente il comando delle Forze dell’Ordine più vicino, anche tramite il Numero unico di emergenza, 112.