Cosa farai tra 10 anni? È possibile prevederlo dal segno zodiacale￼

Cosa prevede il futuro tra 10 anni? In base al segno zodiacale si può scoprire. Dai Gemelli che semineranno zizzania in un reality al Leone che pubblicherà un proprio libro.

Tutti vorrebbero sapere cosa ci prevede il futuro. Nessuno lo può sapere con certezza, ma un’app, chiamata Co-Star, ha pubblicato sul social Instagram cosa succederà fra 10 anni in base al tuo segno zodiacale.

Ariete, Toro e Gemelli

Per i nati sotto il segno dell’Ariete non c’è proprio una risposta. Secondo Co-Star è impossibile prevedere cosa farà e come sarà l’Ariete fra 10 anni perché pare impossibile sapere nemmeno quello che avverrà fra 10 giorni. É andata meglio invece al segno del Toro, che fra 10 anni invece si ritroveranno immersi in un bel sogno romantico: vivere con la loro anima gemella in un cottage nel bosco.

Per quanto riguarda invece i Gemelli il futuro prevede qualcosa di particolare. I nati sotto questo segno si vedranno partecipare ad un reality show in tv, seminando zizzania tra i partecipanti.

Cancro, Leone e Vergine

Il segno del Cancro fra 10 anni invece sarà felicemente rintanato nel suo attico. La cosa particolare è che sarà da solo. Ma il felicemente promette bene. I nati sotto il segno del Leone saranno protagonisti di un futuro editoriale, con la pubblicazione del loro primo libro. Un libro che tratterà principalmente dei suoi ricordi. Per quanto riguarda il segno della Vergine, finalmente riuscirà a trovare la sua strada.

Questo solo dopo aver intrapreso (ed eccelso in ognuna di queste) 7 carriere diverse.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Il segno della Bilancia avrà un futuro all’insegna dei social. Secondo Co-Star infatti diventeranno degli influencer famosi. Lo Scorpione fra 10 anni non avrà e non sarà qualcosa di particolare, ma potrà contare sulla presenza e sull’amicizia delle persone che sono al suo fianco da sempre.

I nati sotto il segno del Sagittario invece conquisterà con la sua caratteristica intelligenza il suo sesto Master.

Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno non si ritroverà in una bellissima situazione.

Questo perché non è riuscito ad andare avanti riguardo la sua vita sentimentale. Infatti fra 10 anni si ritroverà ancora a guardare le chat con il\la suo\a ex. Differente sarà per l’Acquario che farà qualcosa di spettacolare: si ritroverà a dover salvare l’ambiente da un imminente collasso. Il tutto però da solo. Ed infine il segno Pesci, che starà romanticizzando qualunque cosa gli stia accadendo.