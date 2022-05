EuroJackpot l’estrazione della combinazione vincente del concorso di oggi martedì 3 maggio 2022

Il primo concorso mensile dell’EuroJackpot va in scena nella serata di martedì 3 maggio 2022 a partire dalle ore 20:00 italiane. A catturare l’attenzione dei giocatori ci sarà il ricco Jackpot del gioco arrivato a sfondare il muro dei 57 milioni di euro. I giocatori possono prendere parte al concorso dalle 18 nazioni partecipanti fino a qualche minuto prima dell’orario dell’estrazione che si tiene ad Helsinki alle ore 21:00 locali.

Scopri i 5 numeri più i 2 euronumeri vincenti del concorso di martedì 3 maggio 2022.

EuroJackpot: le caratteristiche del gioco

Da quando il gioco è stato creato l’estrazione dell’EuroJackpot si tiene ogni venerdì sera alle 21:00 in diretta da Helsinki e prevede il sorteggio di 5 numeri (da 1 a 50) più due euronumeri (da 1 a 10).

Per giocare una schedina bastano 2 euro e bisogna comporre la propria combinazione. E’ possibile giocare in qualsiasi dei Paesi aderenti recandosi presso una ricevitoria o attraverso i canali telematici appositi. Qualora poi ci si dovesse aggiudicare una vincita, sarà possibile effettuarne la riscossione solo nel Paese dove è stata effettuata la giocata risultata vincente.

EuroJackpot: tutte le nazioni partecipanti

La tanto attesa lotteria che si svolge dal 2012 a livello unificato ritorna ad allettare i suoi appassionati con il suo montepremi da capogiro da vincere in qualunque dei 18 Paesi partecipanti.

All’inizio della sua storia fu creata da 11 ben nazioni fondatrici, tra le quali figura la nostra l’Italia, con l’intento di dar vita ad una lotteria Europea unica che unificasse le giocate dei Paesi che ne prendevano parte per dare a tutti i giocatori la possibilità di accaparrarsi il Jackpot più grande mai visto.

In seguito fu permesso l’ingresso ad altre nazioni partecipanti, arrivando a comporre il gruppo di 18 paesi odierno (nello specifico Finlandia, Danimarca, Germania, Italia, Slovenia, Paesi Bassi, Spagna ed Estonia dal 2012; Croazia, Lettonia, Islanda, Norvegia, Svezia e Lituania dal 2013; Ungheria e Repubblica Ceca dal 2014, Slovacchia dal 2015; infine nel 2018 si è aggiunta anche la Polonia).

Prendi parte all’EuroJackpot in maniera responsabile

Attenzione: se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo ed anche alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.