Il paradiso delle signore anticipazioni: Teresa non vuole tornare in Sicilia con il padre. La trama

Terzo appuntamento settimanale con le repliche della prima stagione de Il paradiso delle signore. L’episodio dal titolo di Responsabilità va in onda mercoledì 4 maggio 2022 a partire dalle ore 15:55 e farà rivedere al pubblico le remore di Teresa in vista del rientro in Sicilia. La giovane appena diventata una nuova Venere è pronta a costruirsi il futuro come commessa del Paradiso a Milano ma suo padre è arrivato fino a lì per farla tornare con lui. Intanto nel magazzino sembrano essere spariti degli abiti molto costosi e la stessa Teresa verrà accusata di averli rubati.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani mercoledì 4 maggio

Teresa è ormai innamorata di Milano e non ha alcuna intenzione di tornare con il padre Giuseppe per vivere nell’isola e sposare Salvo del quale ha scoperto il tradimento.

Al magazzino intanto la giovane non trova un bella aria a causa di alcuni furti dei quali viene accusata da Clara e Anna che credono che sia stata proprio lei a commetterli.

Sarà Pietro ad andare in soccorso della nuova Venere anche dal tentativo di tirarla fuori da lì dal padre Giuseppe, sempre più deciso a far ritorno a Castelbuono. La zia Francesca aiuta a scappare Teresa consigliando al cognato di andare in carcere dal fratello minore per far si che scriva una lettera proprio a Pietro nella quale chiede scusa ed ammette una volta per tutte la propria colpevolezza per il rogo.

Si scoprirà che dietro i furti c’era il piano di Monica, intenta a dare scacco a Teresa senza rendersi conto che a guardarla c’era Vittorio. La nuova Venere poi scoprirà il vero colpevole dei furti e l assicurerà alla giustizia lasciando tutti di sale. Il padre di Teresa spiega alla figlia che ha accumulato una somma non indifferente di debiti nei confronti del sindaco di Castelbuono e che il suo matrimonio con Salvo può salvarlo.