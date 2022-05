Ilona Staller eliminata all’Isola dei Famosi: l’ultimo abbraccio con Licia Nunez prima di lasciare il gioco

All'Isola dei Famosi va in scena una nuova eliminazione, che vede Ilona Staller costretta a salutare per sempre l'Honduras: il verdetto annunciato in puntata.

L’Isola dei Famosi perde una delle grandi protagoniste di questa edizione, costretta ad abbandonare definitivamente l’Honduras. Il televoto flash a tre tutto al femminile, che ha visto battagliare Lory Del Santo, Licia Nunez e Ilona Staller, sancisce l’eliminazione di Ilona Staller. L’ex attrice è così costretta a lasciare per sempre Playa Palapa: l’ultimo abbraccio a Licia e le sue ultime parole prima di lasciare il gioco.

Lory Del Santo, Ilona Staller e Licia Nunez: tre naufraghe a rischio eliminazione

All’Isola dei Famosi è nuovamente tempo di televoto flash e un altro concorrente è costretto ad abbandonare definitivamente il gioco.

Su Playa Sgamada, la spiaggia delle seconde possibilità per tutti coloro che vengono eliminati dalla Palapa, hanno convissuto in questi giorni tre grandi protagoniste di questa edizione: Lory Del Santo, Licia Nunez e Ilona Staller.

Tre volti femminili che hanno, in un modo o nell’altro, fatto parlare di sé per le dinamiche di gioco create. Lory Del Santo e Ilona Staller, in particolare, non si sono mai realmente prese e hanno avuto più di un battibecco nel corso del gioco. Decisamente più esplosivo l’approdo in Honduras di Licia Nunez, che sin da subito non si è risparmiata in quanto a grinta e determinazione.

Emblematica la sua lunga serie di scontri con Blind e il rapporto di amicizia instaurato con due dei principali ‘rivali’ del rapper: Guendalina e Edoardo, i fratelli Tavassi.

Ilona Staller è l’eliminata ufficiale all’Isola dei Famosi: le sue parole

Il televoto flash si chiude dopo pochissimi istanti e sancisce i verdetti di serata.

Il primo naufrago salvo è Lory Del Santo, che può così rientrare in gioco a Playa Palapa. La seconda busta sancisce invece il nome dell’eliminata: “Il naufrago che deve abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi è Ilona Staller“.

L’ex attrice a luci rosse è così la concorrente ufficialmente eliminata dal gioco.

“Grazie comunque a tutti, un bacio grande a tutti. Abbraccio la mia amica e poi vado via” le ultime parole della naufraga, che rivolge un ultimo forte abbraccio a Licia Nunez prima di dire per sempre addio al gioco e fare immediato rientro in Italia.