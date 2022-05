Terremoto a Firenze e Toscana, forte scossa avvertita in tutta la città: gente in strada e danni da valutare

La terra ha tremato a Firenze e in Toscana: scossa avvertita per chilometri, gente in strada per la città fiorentina. Le parole del presidente regionale Ciani.

Forte scossa di terremoto in Toscana, specialmente nella città di Firenze: la terra ha tremato nel pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio ed è stato chiaramente avvertito per chilometri. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani ha annunciato che è in corso la verifica dei danni.

Terremoto a Firenze oggi, martedì 3 maggio: magnitudo 3.7 segnalata da INGV

La scossa di terremoto è stata registrata alle 17.50 di oggi e secondo quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia l’epicentro è stato a Impruneta, comune da 15.000 abitanti facente parte della città metropolitana di Firenze.

La profondità del terremoto è stata registrata a 10 km e la magnitudo sulla scala Richter si è attestata a 3.7. Tanto è bastato per spaventare i cittadini: secondo La Nazione, la scossa è durata parecchi secondi ed è stata avvertita anche ai piani alti delle abitazioni. Il centralino dei Vigili del Fuoco sarebbe stato tempestato di telefonate e, riporta Rai News24, molte persone sarebbero scese in strada per la paura di danni del terremoto.

Scossa di terremoto in Toscana e a Firenze, Ciani: “Valutiamo i danni”

Mentre sui social network come Twitter la parola “terremoto” entra subito in tendenza, la Protezione Civile è al lavoro per valutare i danni della scossa avvertita non solo a Firenze ma anche fino a Siena, nel pomeriggio di oggi.

Non la prima negli ultimi giorni, riportano le fonti locale: già il 19 aprile la terra avrebbe tremato nella zona di Firenzuola, con scossa di magnitudo 3.8.

Sulla vicenda si è immediatamente espresso il presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani. Pochi minuti dopo la scossa, sul suo profilo social ha scritto: “Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici“.