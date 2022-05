Un violento tornado si abbatte sul Kansas e distrugge un’intera cittadina. Il drammatico video di un drone

Negli ultimi giorni è diventato virale un video terrificante che mostra un tornado che distrugge una cittadina in Kansas, Stati Uniti. Dopo essere apparso nei telegiornali statunitensi, il drammatico video in questione sta facendo anche il giro del web su tutti i social.

L’emittente televisiva statunitense ABCNews ha condiviso su Twitter il video delle riprese di un drone che mostra un tornado attraversare la cittadina di Androver nel Kansas.

La didascalia del video, infatti, riporta: “Il filmato del drone mostra un tornado EF-3 con venti fino a 165 mph che attraversano Andover, Kansas, alla fine di venerdì.

Nelle ultime 48 ore, sono stati segnalati più di una dozzina di tornado dal Kansas e dall‘Illinois”.

Drone footage shows an EF-3 tornado with winds up to 165 mph tearing through Andover, Kansas late Friday.

Over the past 48 hours, there have been more than a dozen reported tornadoes from Kansas and Illinois. https://t.co/wNlzqJGoJd pic.twitter.com/mfIwQAb2tO

— ABC News (@ABC) May 1, 2022