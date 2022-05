Uomini e Donne: Ida Platano, in un locale bacia un uomo. Ecco chi potrebbe essere la compagnia della dama

: Ida Platano è stata paparazzata in un locale in dolce compagnia di un uomo che non è il suo ex Riccardo. Il web ha già una teoria su chi potrebbe essere questo nuovo uomo.

In questi giorni è Ida Platano la dama più chiacchierata di Uomini e Donne. Ultimamente è stata, infatti, paparazzata in un locale intenta a baciare un uomo che non è il suo ex Riccardo Guarnieri. Ecco chi sarebbe l’uomo in sua dolce compagnia secondo gli utenti del web.

Ida Platano bacia un uomo in un locale

Dopo il naufragio della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, Ida Platano è tornata a Uomini e Donne in cerca di sentimenti veri (e così ha fatto anche il suo ex Ricardo). Tina Cipollari sostiene che Ida sia ancora presa dal suo ex, ma in realtà negli ultimi giorni la dama è stata paparazzata in un video in compagnia di un altro uomo.

Nel video in questione, infatti, la si vede intenta a baciare quello che non sembra per niente Riccardo, bensì un altro uomo che i fan del programma hanno già conosciuto.

Chi è l’uomo del video con Ida Platano secondo gli utenti del web

Gli utenti del web hanno subito elaborato teorie su chi possa essere l’uomo, che nel video si vede solo di schiena, in dolce compagnia di Ida Platano. Secondo loro si tratterebbe del nuovo Cavaliere Marco, presentato in una delle ultime puntata del dating show di Maria De Filippi. Nonostante tutto, però, non vi sono ancora notizie ufficiali su tale indiscrezione.

Chi è Marco, nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Marco, della provincia di Milano, ha 37 anni. Il nuovo Cavaliere di Uomini e Donne, che ha attirato subito l’attenzione di Ida Platano, non ha figli e non è mai stato sposato. Tra i suoi hobby si annovera lo sport, nel tempo libero, infatti, Marco è un personal trainer, mentre di professione è operaio elettromeccanico. Le prime parole che il Cavaliere ha rivolto ad Ida sono state: “Mi hai colpito, sei particolare, mi piaci”.