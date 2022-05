È morta Nonna Pina, protagonista del successo dello Zecchino d’Oro con le sue tagliatelle

Si è spenta Giuseppina Villani, la protagonista del tormentone Le tagliatelle di Nonna Pina che trionfò allo Zecchino d’Oro con la voce della piccola Ottavia Dorrucci. Correva l’anno 2003, e da allora la sua storia di “regina” delle tagliatelle capace di incantare grandi e piccini è diventata un tormentone. La canzone da lei ispirata fu scelta anche per l’apertura della trasmissione La Prova del Cuoco di Antonella Clerici.

È morta Nonna Pina: Giuseppina Villani ispirò il tormentone dello Zecchino d’Oro con le sue tagliatelle

Nonna Pina, all’anagrafe Giuseppina Villani, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino sarebbe morta il 1° maggio scorso e la notizia sta facendo il giro del web.

Aveva 86 anni e ispirò il tormentone dello Zecchino d’Oro con le sue tagliatelle, una storia tradotta in un successo memorabile con la canzone cantata al 46° concorso canoro per bambini, nel 2003, da Ottavia Dorrucci. Giuseppina Villani sarebbe diventata famosa grazie al genero, il compositore Gian Marco Gualandi, autore del brano.

Nonna Pina e le sue tagliatelle, dallo Zecchino d’Oro a La Prova del Cuoco

Le tagliatelle di Nonna Pina ha riscosso un successo intramontabile nel mondo dello Zecchino d’Oro e non solo.

La canzone di cui è protagonista Giuseppina Villani, infatti, negli anni è stata utilizzata anche in televisione al di là dello storico concorso canoro per piccini, e dal 2003, anno della sua consacrazione come vincitrice del famoso evento, è stata anche sigla di una trasmissione altrettanto amata: La Prova del Cuoco.

Il brano composto da Gualandi sarebbe stato anche remixato da Gabry Ponte, in una rivisitazione che ha coinvolto una fetta sempre più ampia di ascoltatori. Oggi l’addio a Nonna Pina, scomparsa dopo aver impresso il suo nome in un pezzo di storia dello Zecchino dopo una vita vissuta nella sua Baricella, in provincia di Bologna.