Maria De Filippi cambia direzione su Diego Tavani: “Ho frainteso”, il cavaliere abbandona lo studio televisivo

Nella puntata del 4 maggio di Uomini e Donne è andata in onda una scelta. Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno lasciato il programma televisivo, anche se, prima del momento romantico ci sono state non poche polemiche nei confronti del cavaliere.

Maria De Filippi, alla fine, ha ammesso di aver frainteso le intenzioni di Diego Tavani.

Diego Tavani lascia Uomini e Donne: una scelta obbligata?

Da un po’ di tempo una coppia non lasciava felicemente Uomini e Donne, ma nella puntata del 4 maggio, Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno deciso di lasciarci. Resta il dubbio, però, se i due l’abbiano deciso davvero o no, perché tutta la dinamica dell’uscita della coppia, fa pensare che siano stati un po’ accompagnati in corridoio, per non dire per strada.

Da subito, Aneta Buchtova è sembrata convinta del cavaliere e di lasciare il programma televisivo: “Vissuti tanto… Da coppia“. Diego Tavani molto di meno. Ha cominciato i suoi soliti giri di parole, che nessuno comprende: “Non è discorso di paura… Discorso di consapevolezza… Vivendola è uscita fuori quella parte di me che io sentivo che c’era per lei… Talmente tutto così perfetto“. Ma Diego Tavani in parole povere il problema qual è? Non lo sapremo mai.

Memori del passato del cavaliere e della sua letterale fuga dal momento della scelta con Ida Platano, Tina Cipollari ha cominciato ad attaccare il Cavaliere senza se e senza ma: “Non ce la faccio oggi… Vecchia volpe… Preparando il terreno per l’addio a breve“. Anche Gianni Sperti si è aggiunto al coro delle critiche: “Tutto troppo perfetto… Sei un bluff… Scusa per non formare la coppia… Hai elencato ciò che non va“.

L’intervento di Maria De Filippi su Diego Tavani a Uomini e Donne

Aneta Buchtova non ha perso tempo a Uomini e Donne, nella puntata del 4 maggio, è ha reso palese il suo trasporto per Diego Tavani.

Lo stesso non si può dire del cavaliere, che ha dato a tutti, a casa e in studio, l’impressione di voler prendere tempo e di trovare scuse per non uscire con la dama.

Malgrado tutto, dopo gli interventi di opinionisti, Armando Incarnato e della stessa Maria De Filippi, Diego Tavani ha detto che è stato frainteso e che voleva in effetti lasciare il programma con Aneta Buchtova.

I dubbi, però, restano molti. Intanto, Maria De Filippi ha praticamente aiutato la decisione, mettendo con le spalle al muro il cavaliere: “Se tu la vuoi vivere fuori… Se tu rispondi Si il problema non si pone e potete uscire dal programma… Forse si sono fraintese le tue sensazioni“.

Inoltre, Diego Tavani non è la prima volta che esce la scusa di essere stato fraintese per scappare da situazioni difficili. Mah, intanto dalla porta, stavolta, ci è uscito, chissà se tornerà dalla finestra a breve.

Maria De Filippi ha ammesso di aver frainteso le intenzioni del cavaliere: “Sembrava, invece, che fossero altre le paure… Uno che non si voleva prendere una responsabilità… Io stessa ho frainteso“. Armando Incarnato si è scusato: “Frainteso pure io, perdonami“. Mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno lasciato intendere di non credere alla scena di Diego Tavani: “Mettiamola così“.

Quest’ultimi potrebbe avere ragione.