Scopre il tradimento del marito dalle foto di un viaggio. Apre un profilo Tik Tok per raccontarlo al mondo

Dopo il divorzio, una donna ha scoperto che il marito la tradiva da tempo con la tata assunta per prendersi cura dei loro due figli. La scoperta è avvenuta grazie ad alcune fotografie di un viaggio in un parco divertimenti. La protagonista di questa storia ha voluto mostrare e raccontare tutto con alcuni video su Tik Tok.

Scopre il tradimento dalle foto di un viaggio

Natalie, originaria di Ibiza, ha 33 anni e due bambini. Ha da poco divorziato dal marito e guardando delle vecchie foto di un viaggio in famiglia ha scoperto che lui la tradiva con la tata assunta per guardare i loro due figli. La giovane mamma ha deciso, quindi, di aprire un profilo Tik Tok per mostrare il tutto al popolo del social tramite alcuni video.

In uno di essi, Natalie mostra una fotografia scattata durante un giro sulla giostra Splash Moutain. Nella foto si vede lei seduta insieme ai suoi figli e, dietro di loro, quello che era suo marito seduto vicino alla tata. Questi ultimi sono davvero “un po’ troppo vicini” come afferma la stessa Natalie nel video.

“Stavo guardando delle vecchie foto e mi sono imbattuta in più di una in cui loro (l’ex marito e la tata, ndr) erano un po’ troppo vicini” dichiara infatti la donna su Tik Tok.

Natalie non ha mai affermato in modo esplicito che i due avessero una relazione, ma le immagini fanno pensare che qualcosa ci fosse.

“Siamo andati a Disneyland a Orlando (in realtà è Disney World, ndr) e abbiamo portato la tata con noi. Per aiutarci con i bambini, non con mio marito” scrive ancora Natalie nel suo video su Tik Tok che è stato visto 1,6 milioni di volte.

Il matrimonio tra Natalie e suo marito

Sempre su Tik Tok Natalie ha raccontato la sua storia dall’inizio: “Quando mi sono sposata avevo 22 anni, non avevo niente quando sono entrata nel matrimonio – spiega la donna ai suoi follower – “in Spagna non ci sono gli alimenti, quando una coppia divorzia, lascia il matrimonio con ciò con cui è entrato.

Quindi tutti i soldi che ottengo sono per la bontà del suo (del marito, ndr) cuore. Legalmente, non deve darmi nulla”.

I rapporti tra Natalie, l’ex marito e la tata

Alcuni utenti hanno chiesto a Natalie perché se la prendesse tanto con la tata e non con il marito, dato che anche lui ha le sue colpe nella fine del loro matrimonio. Lei ha risposto con un video in cui ha affermato che, come riporta il Daily Mail, il suo – ormai ex – marito “è stato abbastanza pieno di rimorsi”, mentre la tata, invece, è stata “piuttosto l’opposto”.

Quest’ultima, infatti, che ora vive nella casa di Natalie con il suo ex marito e ha anche appena partorito un bambino nato dall’amore extraconiugale di lui, manda a Natalie messaggi vili. La protagonista di questa storia racconta ancora che: “Appena mi sono trasferita dalla mia vecchia villa, lei si è trasferita subito dentro.

Mi ha proibito di andare a casa anche per andare a prendere i miei figli. Non posso andare a prendere le mie cose. Se voglio qualcosa da quella casa che è mia, me la mandano tramite l’addetto alle pulizie”.

La tata ha perfino presentato una denuncia alla polizia contro Natalie, che infatti racconta: “In realtà ha presentato una denuncia alla polizia contro di me all’inizio di tutto questo, perché quando l’ho scoperto, sono diventata una scimmia. Come se mi fossi persa completamente. Voglio dire, chi non lo farebbe?”. Natalie però è venuta a conoscenza di tale denuncia solo con una telefonata della polizia che le dichiarava le accuse di insulti. La donna, come riporta sempre il Daily Mail, racconta ancora che: “Ero tipo, sì, l’ho fatto. Non lo negherò perché è una t***a. Comunque, così alla fine le ho fatto ritirare le accuse contro di me”.

Poi, però, Natalie conclude ragionando su tutta la vicenda: “Se si amano davvero, hanno appena avuto un bambino insieme, allora chi sono io per impedire loro di stare insieme? È solo il modo in cui è stato gestito che è così sbagliato, e tutto il suo atteggiamento nei miei confronti è così sbagliato”.