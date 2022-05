Un’altra verità stasera su Canale 5: anticipazioni e trama della seconda puntata della miniserie tv J’ai menti

Un’altra verità va in onda su Canale5 con la seconda puntata nella prima serata di mercoledì 4 maggio 2022. Scopri le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi.

Mercoledì 4 maggio 2022 su Canale 5 torna in onda la miniserie tv francese di genere thriller nella quale la protagonista Audrey si è ritrovata a fare i conti con un killer che l’ha risparmiata sedici anni prima e che ha turbato il suo passato buttandola in un vortice di menzogne. Nella prima serata della rete a partire dalle ore 21:30 va in onda il secondo appuntamento con Un’altra verità, il prodotto con l’attrice Camille Lou nel ruolo proprio della giovane avvocatessa parigina che nella sua cittadina di mare della Francia dovrà rivelare le scottanti verità del suo passato.

Un’altra verità: la seconda puntata in onda su Canale 5

Questa sera ritorna la miniserie francese dal titolo in lingua originale di J’ai menti (Ho mentito) che metterà il pubblico di fronte agli intrecci tra presente e passato.

La seconda puntata di Un’altra verità, in onda mercoledì 4 maggio 2022 a partire dalle ore 21:30 con due nuovi episodi, mostrerà le convinzioni di Audrey sul ritorno del killer Itsas, che dopo ben sedici anni è tornato a mietere vittime.

Un’altra verità: le anticipazioni degli episodi di serata

Nel primo episodio di serata Audrey cercherà di ritrovare la sua tranquillità nella storia d’amore con Joseph anche se rimane convinta che Cortez sia in realtà l’assassino chiamato Itsas.

La sua instabilità sarà palpabile all’addio al nubilato di Elaura quando verrà colta da un attacco di panico e sarà trasportata in ospedale.

L’avvocatessa avrà modo di indagare su quello che sta succedendo in città in maniera più tranquilla ma l’addio di Pauline alle indagini sarà un duro colpo.

Nel quarto episodio di Un’altra verità, Audrey si ristabilirà ma dovrà tenere la guardia alta per Elaura visto che dovrà stare attenta perché qualche male intenzionato vorrà fare irruzione a casa della sua amica.

E così la giovane Elaura farà perdere le sue tracce con un triste epilogo quando il suo corpo sarà trovato privo di vita sulla spiaggia. Audrey sarà infangata dalle accuse di aver riportato in vita il caso dell’assassino di Itsas.