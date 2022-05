Bambina di 3 anni dimenticata sul bus per 6 ore: in condizioni gravi, ma ora “respira da sola”

La bambina di 3 anni è stata dimenticata nell'autobus, sotto al sole, per 6 ore dagli autisti, trasportata in condizioni gravi all'ospedale, ora sta bene e respira da sola.

Una bambina di 3 anni è stata lasciata diverse ore in un bus parcheggiato sotto al sole. La piccola è fortunatamente sopravvissuta, venendo rianimata e trasportata tempestivamente in ospedale, attualmente la prognosi sembra positiva, stando alle dichiarazioni della nonna. La temperatura massima registrata nella giornata è stata di 29 gradi, mentre la piccola avrebbe trascorso almeno 6 ore chiusa nel bus.

Bimba di 3 anni dimenticata nel bus per 6 ore

La vicenda risale al 4 maggio ed è capitata nel Queensland in Australia. Secondo la ricostruzione fatta dall’ispettore investigativo sembra che la bambina di 3 anni, Nevaeh, sia stata prelevata dal bus attorno alle 9 del mattino, era l’unica passeggera e sarebbe dovuta arrivare al centro per l’infanzia davanti al quale è stata trovata.

La bimba di 3 anni era incosciente quando è stata trovata, circa 6 ore dopo. Una volta giunti i soccorsi sulla scena, la piccola è stata prelevata e portata nel centro per l’infanzia dove è stata rianimata prima del trasporto all’ospedale pediatrico. Ricoverata in terapia intensiva, ora sembra stare bene, stando a quanto riporta ABC.

Dimenticata per ore sul bus: ora “respira da sola”

Fortunatamente ora la bimba di 3 anni dimenticata sul bus sembra stare bene, almeno stando a quanto dichiarato dalla nonna della piccola e riportato da ABC.

“Sta bene”, ha raccontato, “è stanca, ma è qui, respira da sola ed è felice”.

Sulla vicenda si continua ad indagini per capire le responsabilità, mentre gli inquirenti promettono di risalire alla scala gerarchica, senza “fermarci ai due conducenti”.

Secondo quanto riferito nelle prime ricostruzioni, sembra che la bambina “fosse l’unica sull’autobus in quel momento”.

Avrebbero prelevato la bambina da casa sua, per lasciarla al centro, dimenticandola sul bus e trovandola solamente alle 15, ora del turno del doposcuola.

“Ti aspetti che quel bambino torni a casa felice, in salute, forse sporco o un po’ affamato”, ha detto la nonna, “ma ti aspetto che torni a casa. Non ti aspetti una telefonata che dice ‘mi spiace’, non va bene”.