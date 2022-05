Cesara Buonamici pronta a sposare Joshua Kalman: chi è il medico con cui la giornalista da ben 24 anni

Da moltissimi anni la celebre giornalista Mediaset Cesara Buonamici ha intrapreso un relazione con Joshua Kalman (esattamente da 24 anni) e ad oggi sembrava che la coppia non volesse affatto convolare a nozze. Nelle ultime ore tuttavia è arrivata la notizia che i due sarebbero finalmente pronti a convolare a nozze. Proprio per questo ora c’è di nuovo un po’ di curiosità attorno al medico. Cosa sappiamo della sua vita privata e della sua carriera.

Joshua Kalman, vita privata del compagno di Cesara Buonamici

Non sono moltissime le informazioni disponibili su Joshua Kalman, compagno di una vita di Cesara Buonamici.

L’uomo, che di professione fa il medico, si è infatti sempre tenuto lontano dai riflettori e non sono ha mai prestato il fianco a gossip di nessun tipo.

Sappiamo che ha 71 anni e che è di origini israeliane con genitori ebrei ungheresi, ma che l’incontro con la sua storia dolce metà sarebbe avvenuto a Roma. Oltre la professione medica, in passato l’uomo ha anche collaborato con la Buonamici alla traduzione di un libro intitolato Il Gelataio Tirelli di Tamar Meir.

La vita sentimentale di Joshua Kalman: le nozze imminenti con Cesara Buonamici

Dalle pagine di Novella 2000 arriva in queste ore uno scoop bomba che riguarda la vita sentimentale di Cesara Buonamici.

La donna, stando a quanto riportato dal giornale, sarebbe pronta per convolare a nozze con lo storico compagno Joshua Kalman – con cui non troppo tempo fa ha vissuto una terribile esperienza.

In passato la giornalista aveva spiegato di non aver mai preso in considerazione il matrimonio per paura che l’equilibrio trovato con il suo compagno si potesse incrinare proprio a causa di un’ufficializzazione di questo tipo.

“Quando le cose funzionano, ti sembra di non voler rompere l’incantesimo” aveva rivelato tempo fa, come riportato in queste ore da Fanpage.

Non troppo tempo fa, inoltre, la donna ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin (per Verissimo) in cui ha parlato della sua dolce metà.

“Mi ha resa una donna migliore. Lui mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione: mi ha arricchito molto. C’è stato uno scambio prezioso tra noi, anche se ognuno ha mantenuto la propria fede – ha raccontato alla collega – Mi porta ancora il caffè ogni mattina. A volte io sono pesante, ma anche lui lo è e glielo dico spesso. Siamo allegri, a volte un po’ arrabbiati, ma abbiamo una buona sintonia.

Ci piace molto viaggiare“.