Cesara Buonamici sposa il compagno Joshua Kalman dopo 24 anni di amore: quando e dove saranno le nozze

Dopo 24 anni di amore, Cesara Buonamici annuncia il matrimonio con il suo fidanzato, che presto sarà marito, Joshua Kalman. I due si sono conosciuti in circostanze molto peculiari: erano infatti assieme quando lei quando è stata vittima della cosiddetta “banda dei Rolex”. Ora, dopo tanti anni di fidanzamento, i due hanno deciso di convolare a nozze.

Cesara Buonamici: il matrimonio dopo 24 anni di fidanzamento

Lo scoop arriva da Novella 2000 che riporta la lieta notizia annunciando che Cesara Buonamici, celebre giornalista del Tg5, e il suo compagno Joshua Kalman, medico israeliano di 71 anni, presto convoleranno a nozze.

Come riporta ancora la fonte, il matrimonio con rito civile sarà celebrato la prossima estate a Fiesole, in Toscana, città d’origine di Cesara Buonamici.

La giornalista del Tg5 è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, durante un’intervista Verissimo con Silvia Toffanin, però, ha deciso di sbottonarsi un po’ di più rivelando alcuni particolari sulla sua relazione. In tale occasione aveva raccontato di non aver mai pensato al matrimonio per non rovinare l’equilibrio che si era creato nei tanti anni di fidanzamento con il suo compagno. Ora però sembra proprio che i due abbiano cambiato idea.

Cesara Buonamici e la storia d’amore con il suo compagno Joshua Kalman

Cesara Buonamici e Joshua Kalman si amano da ben 24 anni e presto coroneranno il loro amore con un matrimonio. Forse in pochi erano a conoscenza di questo amore dato che la giornalista non ha mai rivelato troppi particolari sulla sua vita privata.

Come già accennato la giornalista del Tg5 si trovava proprio con lui quando è stata vittima di una rapina a Firenze dalla cosiddetta “banda dei Rolex”; notizia che poi ha riportato, in un modo che ha fatto sorridere molti spettatori, in un’edizione del telegiornale che spesso conduce su Canale 5.

“La polizia di Firenze ha sgominato una banda specializzata in rapine di orologi e preziosi (…). La particolarità, in questo caso, è che chi vi racconta la notizia, cioè io, ha vissuto questa esperienza in diretta: la rapinata ero io”, queste le parole che Cesara Buonamici ha pronunciato prima di lanciare il servizio.