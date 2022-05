Il paradiso delle signore anticipazioni: Pietro lascia Andreina dopo aver raggiunto i suoi scopi. La trama

Il paradiso delle signore va in onda venerdì 6 maggio 2022 su Rai1 a partire dalle ore 15:55. Scopri le anticipazioni di cosa accade tra Pietro ed Andreina.

La prima settimana di repliche de Il paradiso delle signore si conclude venerdì 6 maggio 2022 con l’episodio dal titolo di Il bello per tutti. A partire dalle ore 15:55 ovviamente su Rai1 ritornano i conosciuti personaggi che animano le vicende intorno al magazzino di moda di Milano tra vicende amorose tribolate e qualche problema lavorativo. A farla da padrone sarà infatti Pietro che continuerà a corteggiare Andreina solo fino a quando gli conviene, con la donna che pronta ad ufficializzare il loro rapporto si ritrova ad essere lasciata e molto delusa.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani venerdì 6 maggio

A Milano è tempo di Fiera Campionaria e Vittorio e i suoi colleghi pubblicitari cercano una campagna ad hoc per il Paradiso che possa risollevare le sorti economiche di Pietro indietro nella restituzione del suo debito.

L’uomo non ha ancora accumulato la somma necessaria al pagamento e il rapporto con Andreina sembra essere l’unica cosa che può aiutarlo e così calca ancora la mano con la donna che è innamoratissima di lui.

Anna è reduce da un’appassionata notte con Massimo Riva, l’ingegnere che ama e spera di sposare anche se i suoi sentimenti infastidiscono Quinto Reggiani, un povero ragazzo da sempre innamorato di lei che lavora come magazziniere de Il paradiso delle signore.

Massimo ed il ragazzo hanno un alterco ed il giovane si scaglia contro di lui venendo licenziato. Toccherà ad Anna intercedere in quanto si sentirà responsabile dell’accaduto.

Pietro accetta di mettere una buona parola per Quinto con Clara che prova a baciarlo ma non essendo ricambiata si sente triste e umiliata ed invia a Pietro stesso una lettera di dimissioni che l’uomo non accetta.

Teresa viene sempre più coinvolta nell’attività di Vittorio per il Paradiso ed intercede con il rifornitore del negozio dello zio, il signor Bertone, che ottiene di parlare con il Pietro e quest’ultimo decide di acquistare la sua industria.

Con questa strategia Pietro avrebbe risolto i suoi problemi economici re decide di allontanarsi da Andreina che innamorata di lui era pronta a rendere pubblica la loro storia ma si ritrova single dopo la scelta dell’uomo sempre più dedito unicamente al suo lavoro. Così Andreina gli rifila un sonoro schiaffo dinanzi alla clientela.