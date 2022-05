Incendio a Erice, vasto rogo sulla montagna vicino Trapani: evacuate le case, le foto e video delle fiamme

La montagna di Erice è in fiamme: vasto incendio nella cittadina in provincia di Trapani, favorito dal vento di Scirocco. Le foto e i video del rogo a Erice.

Erice in fiamme: un vasto incendio si è propagato sulla montagna della cittadina nel trapanese, nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 maggio 2022. Drammatiche le prime immagini delle fiamme diffuse sui social network. Al lavoro numerosi mezzi in arrivo da numerose città vicine.

Rogo a Erice: incendio sulla montagna del trapanese, soccorsi al lavoro

È scoppiato nel primo pomeriggio di oggi l’incendio che in queste ore sta devastando il fianco della montagna di Erice, provincia di Trapani. Secondo quanto riferiscono fonti locali come Trapani Oggi, l’avanzata delle fiamme è favorita dal vento di Scirocco, che sta soffiando forte sul territorio: il rogo sarebbe iniziato nei pressi della stazione della funivia e ora sta minacciando le case a ridosso della montagna, da Via Pola alle contrade di Martogna.

L’incendio avrebbe anche raggiunto la zona alle spalle di una scuola, riferiscono le fonti.

Molti abitanti sarebbero costretti ad abbandonare le case in queste ore, per sfuggire ai rischi e pericoli dell’incendio sulla montagna di Erice. Al lavoro in questo momento ci sono vigili del Fuoco provenienti da Trapani, Marsala e Mazara, così come da Palermo e Agrigento. Con loro anche Protezione Civile, Polizia Municipale e operai del Comune.

Inoltre, la Prefettura ha chiesto l’invio di mezzi aerei all’aeronautica militare.

Le prime foto e video dell’incendio sulla montagna di Erica

Secondo quanto si apprende dalla fonte locale, non sarebbe escluso al momento che l’incendio di Erice possa essere di natura dolosa, provocato da alcuni piromani e favoriti dal forte Scirocco. Dai social network arrivano le prime testimonianze sull’accaduto, oltre a foto e video della montagna di Erice.

“Vasto incendio molto basso zona Sant’Anna e prime curve per salire ad Erice. Sono sul posto e stanno intervenendo i vigili del fuoco” ha scritto il candidato consigliere comunale Pietro Vultaggio su Facebook.

Drammatica anche la foto condivisa da un altro utente, che scrive: “Siamo appena al 5 di maggio, soffia un forte vento di scirocco e la mano criminale dei piromani è già all’opera. L’incendio alle pendici di Erice si sta diffondendo sempre più vicino alle abitazioni“.

Altri video mostrano distintamente la colonna di fumo e le fiamme che minaccia di lambire le case e l’ospedale Sant’Antonio di Erice: “Sta bruciando tutto” dice chi riprende la scena col telefonino.