Million Day estrazioni e Extra numeri vincenti di oggi 5 maggio: combinazioni, cinquina e ora di estrazione

Giovedì 5 maggio 2022 il Million Day torna a tenere sull’attenti i suoi assidui frequentatori con la nuova estrazione che si terrà in serata. Per i giocatori sarà l’ennesima occasione settimanale, la quarta, in cui cimentarsi con la doppia combinazione vincente del gioco rappresentate dalle cinquine del Million Day e dell’Extra Million Day, aggiungendo un solo euro alla schedina e partecipando all’estrazione della seconda cinquina con i restai 50 numeri rimasti.

Scopri i numeri estratti oggi che compongono le due combinazioni vincenti e controlla tutte le altre estrazioni che si tengono durante la settimana in Italia nei link qui sotto:

Million Day: le vincite che si possono mettere a segno

A differenza di quanto accade in altre famose lotterie italiane, come il Lotto o il SuperEnalotto, in quella del Million Day i premi sono fissi ed ancorati alle sue categorie di vincita in base alla quantità dei numeri indovinati partendo dai 5 estratti. Il valore varia in base alla quantità di numeri giocati (a seconda della modalità di gioco scelta che fa più a caso dei giocatori):

attraverso una giocata Singola e Plurima (per singola giocata di 5 numeri);

mediante una giocata Sistemistica (per giocata da 6 fino a 9 numeri).

Nella tabella sottostante vi riportiamo le diverse entità di vincita che si possono mettere a segno a seconda dei numeri giocati in un sistema integrale, precisando i numeri indovinati e le corrispettive vincite da riscuotere.

con 5 numeri giocati con 6 numeri giocati con 7 numeri giocati con 8 numeri giocati con 9 numeri giocati Numeri indovinati Vincita (€) Vincita (€) Vincita (€) Vincita (€) Vincita (€) 2 2€ 8€ 20€ 40€ 70€ 3 50€ 156€ 324€ 560€ 870€ 4 1.000€ 2.200€ 3.612€ 5.248€ 7.120€ 5 1.000.000€ 1.005.000€ 1.010.500€ 1.016.520€ 1.023.080

Da quasi due mesi queste probabilità di vincita vengono aumentate grazie alla comparsa di una seconda combianzione vincente nota con il nome di Extra Million Day.

I giocatori della lotteria si stanno trovando di fronte ad una interessante novità. La lotteria ha infatti introdotto è la possibilità di giocare con la propria cinquina per ben due combinazioni vincenti, offrendo due cinquine tutte da pronosticare.

Gioca al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.