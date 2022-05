Ladies in Black: le curiosità, la trama ed il cast del film in onda su Rai3 giovedì 5 maggio

Ladies in Black viene trasmesso su Rai3 in prima visione assoluta durante la prima serata di gioved 5 maggio 2022. Scopri le curiosità, la trama ed il cast del film.

La proposta di Rai3 per la prima serata di giovedì 5 maggio 2022 è la pellicola che racconta uno squarcio di Australia all’alba degli anni ’60. Nel film Ladies in Black, lavoro tratto dall’omonimo romanzo di Madeleine St John sul quale il regista Beresford ha lavorato oltre 20 anni per riuscire a realizzare l’adattamento cinematografico, la storia di Lisa si scontra con le ostilità di una Sidney chiusa nei confronti degli immigrati che a dire di molti avrebbero rovinato i posti e la mentalità della gente che popolava la città, andando di fatto contro quella che doveva essere l’inclusività.

Ladies in Black: le curiosità ed il cast della pellicola

Ladies in Black è un film australiano del 2018 diretto da Bruce Beresford e tratto dall’omonimo romanzo di Madeleine St John.

Il regista e la scrittrice furono grandi amici ed il primo promise alla seconda di realizzare l’adattamento cinematografico del suo lavoro, impegnandosi a fondo tanto da lavorarci per ben 20 anni prima di farlo uscire in sala.

Il cast delle pellicola è composto per lo più da interpreti australiane, nazione nella quale è stato girato il film, e vanta la partecipazione di Angourie Rice, Julia Ormond, Rachael Taylor, Alison McGirr.

Ladies in Black: la trama del film

A Natale del 1959 a Sydney Lisa riesce a trovare un lavoro e viene assunta come nuova assistente nel grande magazzino Goode’s, il più in voga dell’intera città.

Qui fa amicizia con alcune colleghe che animeranno le sue giornate lavorative e non solo come Fay, inizialmente diffidente nei confronti degli immigrati come Lisa, la scontenta Patty, che cerca maggiore attenzione da parte del marito, e Magda, una immigrata dalla Slovenia che la integra nel suo gruppo e la presente agli altri suoi amici europei.

Da qui si intrecciano le vicende di un gruppo di donne che crescerà insieme superando le barriere della diffidenza cercheranno di issare quella dell’inclusività.