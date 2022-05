Massimo Ranieri precipita dal palco a Napoli: spavento tra i presenti, come sta il cantautore

Tanta preoccupazione per Massimo Ranieri, caduto dal palco poche ore fa. Era impegnato in una esibizione quando i presenti lo hanno visto precipitare nel vuoto. Che cosa è successo e come sta l’amato cantautore.

Massimo Ranieri precipita dal palco a Napoli: spavento tra il pubblico del suo spettacolo

Massimo Ranieri si stava esibendo questa sera, 6 maggio, al Teatro Diana a Napoli. È infatti in corso il suo spettacolo musicale Sogno o son desto, al suo terzo giorno di tournée, che ha richiamato all’interno del teatro moltissimi affezionati e appassionati dell’artista napoletano. Sono circa le 21 e lo spettacolo è iniziato da una decina di minuti quando Ranieri precipita all’improvviso dal palco del teatro, raggelando il pubblico.

“ Lo spettacolo era appena iniziato, Massimo Ranieri era alla prima canzone e forse voleva scendere tra il pubblico quando lo abbiamo visto cadere dal palco nel vuoto” riferisce una testimone a Tgcom24. I presenti non hanno subito capito cosa fosse successo, né hanno potuto comprendere in quali condizioni fosse il cantautore dopo la caduta. Ancora non si sa se l’artista abbia perso l’equilibrio, forse pensando di trovare una scaletta per scendere dal palco verso il pubblico, o se sia stato vittima di un improvviso malore.

Come sta Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco del Teatro Diana di Napoli

Dopo l’improvvisa caduta, i musicisti avrebbero immediatamente smesso di suonare e il personale del teatro si sarebbe mobilitato per tenere a distanza le prime file, chiamando i primi soccorsi.

La sala è quindi stata sgomberata per consentire l’intervento del 118 e lo spettacolo è stato interrotto. Fino all’arrivo dei soccorsi, il 71 Massimo Ranieri sarebbe rimasto a terra dopo la spaventosa caduta. Sembra che abbia battuto la testa ma che sia rimasto lucido per tutto il tempo in attesa della barella.

Poco dopo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli ma, secondo quanto diffuso dalle persone a lui vicine in questo momento, le sue condizioni di salute sarebbero sotto controllo.