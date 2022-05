Che ci faccio qui – Oltre la notte: in onda su Rai3 l’ultimo appuntamento con Domenico Iannacone

Che ci faccio qui va in onda l'ultima volta con lo speciale dal titolo Oltre la notte. Scopri gli argomenti di puntata in onda su Rai3 sabato 7 maggio 2022.

Sabato 7 maggio 2022 su Rai3 va in onda il quinto ed ultimo appuntamento con la trasmissione condotta con sapienza e trasparenza da Domenico Iannacone. I temi toccanti ed intensi dei racconti del conduttore si concludono con la puntata di Che ci faccio qui dal titolo di Oltre la notte che porta il pubblico della trasmissione in un salto all’indietro nel tempo fino all’ottobre del 2018. Il racconto parte proprio da quando la tempesta Vaia si abbatte con violenza sulle Dolomiti orientali provocando un danno immane a chi aveva basato la sua sussistenza sul legno che andrà perso con l’inondazione.

Che ci faccio qui – Oltre la notte: l’ultimo appuntamento in prima serata

Si conclude oggi l’uscito esperimento che ha portato in prima serata Domenico Iannacone e la sua intensa Che ci faccio qui. Rai3 ospita la trasmissione per l’ultima volta nella serata di sabato 7 maggio 2022 portando sul piccolo schermo il racconto di due storie di vita intense che hanno toccato la sensibilità di molti.

Primo argomento di serata sarà il racconto dell’esperienza di un imprenditore messo in ginocchio dopo la violenta tempesta che si è abbattuta nell’ottobre del 2018 sulle Dolomiti orientali. Un’intera area viene devastata e oltre 14 milioni di tronchi finiscono a giacere al suolo facendo pensare di non essere più recuperabili.

Iannacone incontra l’imprenditore Fabio Ognibeni, all’epoca a capo di un’azienda che produce tavole armoniche per pianoforti e che per rialzarsi deve recuperare i preziosi abeti rossi della Val di Fiemme finiti bagnati e distrutti.

Il viaggio si conclude poi con la testimonianza intima e poetica di Pierpaolo Martino, un uomo con sindrome di Down la cui dedizione verso la madre, malata di Alzheimer, aveva commosso tutti con la sua tenacia ed amore. Ora che lei non c’è più, il conduttore incontra l’uomo per raccontare cosa ne è stato di lui e come è cambiata la sua vita dopo la dolorosa mancanza.