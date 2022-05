Estrazione SuperEnalotto e 10 e lotto di oggi sabato 7 maggio 2022: combinazioni vincenti e numeri estratti

Estrazione SuperEnalotto e 10 e lotto tornano in scena questa sera sabato 7 maggio 2022. Scopri tutti i nuemri vincenti in grado di farti vincere ricchi premi.

Ultima occasione settimanale per i tanti giocatori appassionati di lotterie per andare a caccia dei ricchissimi premi messi in palio dal concorso del SuperEnalotto e da quello del 10eLotto accorpato all’estrazione del Lotto. Il Jackpot del SuperEnalotto nella serata di sabato 7 maggio 2022 arriverà a toccare la cifra monstre di 199 milioni e 800mila euro mentre i 20 numeri del 10eLotto potranno far vincere fino a 2 milioni e 500mila euro.

Segui le estrazioni di oggi che si tengono alle ore 20:00 e scopri tutti i numeri che compongono la sestina vincente del SuperEnalotto, il numero Jolly e quello Superstar, ed i 20 numeri estratti per il 10eLotto.

Il Glossario dei termini del 10eLotto

Il 10eLotto è stato considerato come una modalità di gioco del Lotto ed appassiona milioni di italiani con le sue estrazioni che avvengono ogni giorno ogni 5 minuti.

Come accade il martedì e giovedì ed anche il sabato è l’estrazione del 10eLotto corrisponde all’estrazione del Lotto che si tiene alle ore 20:00, in quanto i20 numeri estratti corrispondono infatti ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa ovviamente la ruota Nazionale.

Come riportato dal sito ufficiale del gioco lotto-italia.it, il 10eLotto si è sviluppato su regole e termini propri che esula dal conosciut predecessore e che vi presentiamo nell’elenco sotto partendo da quelli che iniziano con la lettera C.

Nei giorni seguenti continueremo la panoramica sui restanti termini del Glossario del gioco presentandovene altri, intanto ecco i primi:

Cadenza o finale : combinazione di 9 estratti aventi in comune la stessa cifra finale. Ad esempio, la cadenza 5 formata dai numeri 5-15-25-35-45-55-65-75-85.

: combinazione di 9 estratti aventi in comune la stessa cifra finale. Ad esempio, la cadenza 5 formata dai numeri 5-15-25-35-45-55-65-75-85. Capogioco: numero fisso che si abbina ad altri numeri e che dunque è presente in tutte le combinazioni numeriche messe in gioco. Solitamente, come capogioco si utilizza un numero che presenta un ritardo molto elevato. Spesso è addirittura usato come sinonimo di “massimo ritardatario”.

Centenari : numeri che hanno superato le 100 estrazioni di ritardo.

: numeri che hanno superato le 100 estrazioni di ritardo. Complementare : numero che indica la differenza tra due estratti. Ad esempio il complementare a 90 del 71 sarà il 19 (infatti 90-71=19).

: numero che indica la differenza tra due estratti. Ad esempio il complementare a 90 del 71 sarà il 19 (infatti 90-71=19). Ciclo teorico: numero di estrazioni entro le quali è prevista statisticamente l’uscita di una determinata combinazione.

Ciclometria: metodologia di gioco basata sulla distanza geometrica e sulla suddivisione dei 90 numeri in gruppi, composto ciascuno da elementi equidistanti, che si possono iscrivere in una circonferenza detta cerchio ciclometrico.

Cifra : serie di 18 numeri aventi in comune una cifra. La cifra 6, ad esempio, composta dai numeri 6-16-26-36-46-56-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-76-86.

: serie di 18 numeri aventi in comune una cifra. La cifra 6, ad esempio, composta dai numeri 6-16-26-36-46-56-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-76-86. Controfigura: serie di 9 numeri distanti tra loto di 11 unità. La controfigura 1 è la seguente: 1-12-23-34-45-56-67-78-89. A partire dalla controfigura 3 si considera come ultimo elemento l’estratto gemello corrispondente al numero naturale. Ovvero il numero 91 sarà sostituito dall’11, il 92 dal 22 e così via.

Gioca al SuperEnalotto ed al 10eLotto in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 16:00.