Estrazioni Lotto estrazione sabato 7 maggio 2022: quali saranno i numeri vincenti

Ultimo concorso settimanale del gioco del Lotto va in scena sabato 7 maggio 2022 come sempre alle ore 20:00. La nuova estrazione terrà sull’attenti tutti gli appassionati giocatori che andranno a pronosticare con esattezza alcuni o tutti i numeri sorteggiati nelle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli. Qui sul nostro giornale puoi controllare tutti quanti i numeri estratti questa sera a partire da proprio da qualche minuto dopo le ore 20:00 per scoprire se hai messo a segno una vincita. Leggi tutti i numeri estratti oggi.

Intanto nella serata di oggi si terranno anche le estrazioni del Million day, senza dimenticate il nuovo concorso del Superenalotto, nei quali articoli puoi trovare anche la combinazione del 10eLotto, che puoi controllare proprio ai link evidenziati.

Estrazioni Lotto, i termini del gioco: conosciamo l’ambo e le sue varianti di gioco

Il sito de il gioco del Lotto offre un’interessante rubrica legata al glossario dei termini che popolano la lotteria più famosa d’Italia, che non solo chiarisce i termini e le espressioni che ruotano attorno al gioco ma che offre anche tutti gli interessanti spunti per direzionare le proprie giocate.

Vediamo quali sono e tutte le definizioni che stabiliscono il loro funzionamento:

Ambata : termine usato per indicare l’estratto;

: termine usato per indicare l’estratto; Ambetto : è composto da due numeri tra quelli giocabili (ovviamente dall’1 al 90) e si compone dal numero giocato più il numero precedente o successivo di uno di quelli giocati restanti. E’ possibile pronosticare un ambetto giocando da 2 a 10 numeri;

: è composto da due numeri tra quelli giocabili (ovviamente dall’1 al 90) e si compone dal numero giocato più il numero precedente o successivo di uno di quelli giocati restanti. E’ possibile pronosticare un ambetto giocando da 2 a 10 numeri; Ambo complementare : è un ambo composto da due numeri che sommati danno 90 ( esempio: 10-80, 11-79, 12-78, 13-77 e così via);

: è un ambo composto da due numeri che sommati danno 90 ( esempio: 10-80, 11-79, 12-78, 13-77 e così via); Ambo a divisore comune: questa espressione è sinonimo di “diametrale” ed indica un ambo formato da due numeri che distano 45 unità ( esempio: 30-75, 31-76, 32-77, 33-78, 34-79, 35-80 e così via fino a 45-90);

Ambo simmetrico: indica l’ambo formato da numeri la cui loro somma dà 91.

Estrazioni Lotto: il glossario dei termini del gioco

Il Lotto è una lotteria che si basa sul pronosticare l’uscita di alcuni o di tutti i numeri sulle note undici ruote che compongono la lotteria, le dieci storiche più la più recente Nazionale.

A partire da questa facile premessa, il gioco dona la possibilità di prendere parte alle sue estrazioni potendo scegliere da un minimo di 1 numero ad un massimo di 10 numeri per giocata.

Se vuoi scoprire le terminologie ed il glossario dei termini collegati al gioco del Lotto clicca sul link e scopri l’articolo nel quale spieghiamo tutti i termini.

Gioca al Lotto responsabilmente

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.