Guerra in Ucraina “Può durare anni”: Segretario NATO Stoltenberg esprime timore per un’escalation del conflitto

Il Segretario NATO Jens Stoltenberg ha espresso il timore per una possibile escalation della guerra in Ucraina, prevedendo Al contempo, gli Stati Uniti si stanno preparando a varare una legge per velocizzare l’invio di armi a Kiev.

“La guerra può durare a lungo”, le parole del Segretario NATO Stoltenberg

Il Segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg teme un “ulteriore aggravamento” nelle prossime settimane del conflitto che sta sconvolgendo l’Ucraina. Lo ha affermato in un’intervista rilasciata al quotidiano Welt am Sonntag. Durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza ha invece espresso preoccupazione per la possibile durata del conflitto: “Dobbiamo essere realistici e renderci conto che questo può durare a lungo, per molti mesi, anche anni”.

“Ci aspettiamo una grande offensiva russa e una grande battaglia nel Donbass” ha dichiarato il Segretario NATO, che ipotizza offensive russe ancora più pesanti e di conseguenza una devastazione ancora maggiore dell’Ucraina. “Dobbiamo essere pronti, sia sostenendo l’Ucraina con le sanzioni che rafforzando la nostra difesa – ha ribadito Stoltenberg – Ma al di là di quando finirà, abbiamo visto la volontà di Putin di usare la forza per raggiungere i suoi obiettivi, e questo avrà effetti di lungo termine che gli alleati della NATO devono affrontare”.

Nuovo invio di armi dagli Stati Uniti all’Ucraina, in arrivo una nuova legge USA

Un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina è in arrivo dagli Stati Uniti, che comprende una varietà di equipaggiamenti oltre a radar e munizioni di artiglieria.

Il valore di queste forniture si aggira sui 150 milioni di dollari. Il presidente Joe Biden intende approfittare della data del 9 maggio, molto sentita a livello patriottico in tutta la Russia perché sancisce la vittoria sul nazismo durante la seconda guerra mondiale, per approvare la legge che renderà più agile e veloce l’invio di armi all’Ucraina.

Questa legge, denominata Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, è ispirata a quella adottata nel 1941 per armare le truppe britanniche contro il Terzo Reich. In particolare, consente l’invio di materiali ed equipaggiamento militare ai governi stranieri “la cui difesa sia valutata vitale dal presidente” degli Stati Uniti.