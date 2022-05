Ulisse, Il piacere della scoperta – Neanderthal, l’enigma della sua scomparsa: il quinto appuntamento con Alberto Angela

Sabato 7 maggio 2022 Alberto Angela prende il suo consueto posto su Rai1 per condurre il quinto appuntamento con Ulisse: Il piacere della scoperta. La nuova puntata di questa stagione della trasmissione porta il pubblico alla scoperta delle origini dell’uomo con lo speciale dal titolo di Neanderthal, l’enigma della sua scomparsa. Un viaggio lungo la storia della specie che è stata la nostra culla e che ancora custodisce segreti e misteri sulla nostra storia. Cosa è accaduto all’antica specie umana che abitava l’Europa e parte dell’Asia prima dell’arrivo dell’Homo Sapiens? Con questo quesito il conduttore cercherà di rispondere ai tanti interrogativi su cosa ne è stato di questa specie della quale abbiamo perso tanti segni archeologici.

Ulisse, Il piacere della scoperta – Neanderthal, l’enigma della sua scomparsa: Alberto Angela conduce la nuova puntata

Il programma a cura di Alberto Angela e scritto con Aldo Piro, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Emilio Quinto A cura di Alessia Casaldi ed anche Sara Signoretti torna su Rai1 nella prima serata di sabato 7 maggio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.

I racconti sapienti e ben curati di Alberto Angela nel quinto appuntamento della nuova stagione porterà il pubblico in un salto all’indietro nel tempo per scoprire di più sull’uomo di Neanderthal, ripercorrendo le sue orme poi seguite dai Sapiens.

Ulisse, Il piacere della scoperta – Neanderthal, l’enigma della sua scomparsa: le anticipazioni

L’appuntamento speciale intitolato Neanderthal, l’enigma della sua scomparsa il conduttore e la sua immensa squadra di Ulisse cercheranno di rispondere ai tanti interrogativi che ancora oggi ricoprono la specie dei Neanderthal ed il loro cruciale ruolo per l’evoluzione.

Come riporta la guida tv della Rai, le domande che il conduttore cercherà di risolvere saranno: “cosa è accaduto all’antica specie umana che abitava l’Europa e parte dell’Asia prima dell’arrivo dell’Homo Sapiens?

Perché di questi uomini dalla forza straordinaria, ad un certo punto della preistoria, non restano più tracce archeologiche?”

Alberto Angela cercherà delle soluzioni recandosi sulla scena del crimine passeggiando nei luoghi abitati dal Neanderthal che in seguito i Sapiens ripercorreranno per andare in Italia e in Europa.