Che tempo che fa: i temi e gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di domenica 8 maggio

Che tempo che fa va in onda su Rai3 nella prima serata di domenica 8 maggio 2022. Scopri i temi e tutti gli ospiti del conduttore Fabio Fazio nel nuovo appuntamento al via dalle ore 20:00.

Che tempo che fa riprende il suo consueto posto nella programmazione di Rai3 a partire come sempre dalle ore 20:00 di domenica 8 maggio 2022. Tra i tanti temi della puntata condotta da Fabio Fazio si continuerà a parlare della drammatica situazione scaturita dalla guerra in Ucraina ed anche dell’emergenza Covid-19. Tra i tanti ospiti in studio spazio anche ad una leggenda dello sport mondiale come Rafael Nadal, il tennista più vittorioso nella storia del suo sport con i 21 tornei del Grande Slam conquistati in carriera.

I temi e gli ospiti della puntata in onda domenica 7 maggio 2022 nella quale il pubblico ritroverà anche le presenze fisse al fianco dello storico conduttore Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 8 maggio

Ritorna puntuale alle ore 20:00 l’appuntamento con la trasmissione condotta con sapienza da Fabio Fazio che come sempre fornirà uno sguardo sull’attualità con attenzione ed analisi. Tra i tanti temi della nuova puntata di Che tempo che fa ci sarà modo anche di occuparsi di sport con la presenza della leggenda del tennis mondiale Rafael Nadal.

Lo spagnolo racconterà la sua immensa carriera ripercorrendo le tape fondamentali del suo percorso che lo hanno portato a diventare il tennista più vincente di sempre dopo aver conquistato il 21esimo torneo del Grande Slam lo scorso gennaio.

Il maiorchino avrà modo di raccontare tanto le vittorie quanto i dolori infortuni che ne hanno segnato la lunga carriera.

Che tempo che fa: tutti gli altri grandi ospiti della nuova puntata

La puntata procederà poi sul solco dell’analisi dell’attualità inerente il conflitto che si sta tenendo in Ucraina ed anche la pandemia di Covid che viviamo ormai da oltre due anni.

Spazio dunque alle partecipazioni del politico ed attivista russo Leonid Volkov, leader di Russia del Futuro dopo l’arresto di Aleksej Naval’nyj e coordinatore della Fondazione Anticorruzione; quella dell’Assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione Don Luigi Maria Epicoco; il ritorno in studio del virologo Roberto Burioni.

I temi si faranno più leggeri con la partecipazione di tre dive come Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti.