Il paradiso delle signore anticipazioni: Pietro e Teresa si baciano facendo ingelosire il Conti. La trama

Il paradiso delle signore torna in onda con le repliche della prima stagione lunedì 9 maggio 2022. Scopri le anticipazioni della trama che ci mostrerà Pietro e Teresa molto vicini.

Lunedì 9 maggio 2022 riprende su Rai1 la riproposizione delle puntate in replica de Il paradiso delle signore. Dopo la pausa per il weekend il pomeriggio della rete pubblica ammiraglia propone l’episodio dal titolo Lucciole e sogni a partire dalle ore 15:55 quando torneranno al gran completo tutti gli amati personaggi che ruotano intorno al magazzino di moda di Milano. Pietro decide di portare con se Teresa nel primo importante incontro con i nuovi dipendenti e tra di loro sembra esserci molto di più di un semplice rapporto lavorativo, tanto che i due si lasceranno andare ad un lungo bacio ma saranno scoperti dagli occhi indiscreti di Vittorio, che si dimostrerà molto geloso della ragazza.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani lunedì 9 maggio

Pietro deve andare a Biella per incontrare per la prima volta gli operai della fabbrica che ha rilevato e pensa bene che l’aiuto di Teresa possa essere importante per questa tappa. La ragazza, che inizia a guardare il capo con occhi diversi, è ben lieta della proposta ed intraprende il viaggio con lui ed il ragionier Galli.

Vittorio rimasto da solo al Paradiso pensa bene di approfittarne per tirare dritto sulla sua strategia per i nuovi bikini che i clienti non sembrano molto apprezzare.

Così sceglie di destare scalpore esibendoli in vetrina mettendosi contro prima Clara e poi la polizia che arrivata sul posto cerca di porre fine a quella dimostrazione di cattivo gusto che i cronisti stavano già testimoniando per gettare fango sul magazzino.

Lucia sembra vicina a Federico Cazzaniga, il pericoloso e fedele scagnozzo di Mandelli. Mentre Il paradiso delle signore è coinvolto nello scandalo dei bikini, Teresa e Pietro riescono a ottenere la fiducia e la stima degli operai di Biella e questo li avvicinerà seriamente, facendoli baciare sulla strada del ritorno proprio quando Vittorio può vedere la scena e di certo non la prende bene, mostrandosi molto geloso della siciliana.