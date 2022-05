Blind assente all’Isola dei Famosi per problemi di salute: l’annuncio di Alvin sulle condizioni del naufrago

Problemi di salute per Blind, costretto a saltare la diretta dell'Isola dei Famosi questa sera e a rimanere in infermeria sotto osservazione: l'annuncio di Alvin prima della puntata.

Importante assenza all’Isola dei Famosi nella puntata in onda questa sera. Uno dei concorrenti è infatti costretto a dare forfait a causa di alcuni problemi di salute: stiamo parlando di Blind, da ieri sotto osservazione in infermeria ed impossibilitato a ritornare in gioco per alcuni giorni. In diretta, prima di dare il via alla puntata, Alvin ha spiegato il motivo della sua assenza, rassicurando sulle sue condizioni fisiche.

Blind costretto allo stop per problemi di salute: Alvin rassicura tutti

I problemi di salute continuano a non dare tregua ai naufraghi de L’Isola dei Famosi. A dover dare forfait, questa volta, è Blind, assente nella diretta in onda questa sera.

A inizio puntata Alvin si è collegato con Ilary Blasi e lo studio, assieme al gruppo di naufraghi al suo fianco. L’inviato ha subito voluto rilasciare un doppio importante comunicato, con il primo che riguarda proprio Blind.

Il giovane rapper è oggi assente per un problema di salute, come da lui spiegato: “Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria, dovuto purtroppo a un’infezione cutanea. Ho parlato con il dottore e tutta la sua equipe e preferiscono tenerlo per 3 giorni lontano dal sole e dall’acqua salata”.

Condizioni di salute non preoccupanti, dunque, con l’inviato de L’Isola dei Famosi che ha di seguito rassicurato tutti quanti: “Per cui niente di grave, non c’è nulla di cui preoccuparsi assolutamente, anzi l’ho incontrato personalmente ieri ed è dispiaciuto per questo“.

L’Honduras attanagliato da un caldo torrido: le parole allarmanti di Alvin

Ma le condizioni ambientali estreme che caratterizzano l’Honduras coinvolgono tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Alvin, infatti, dopo aver aggiornato circa lo stato di salute di Blind, ha informato lo studio del caldo torrido che sta in questo periodo imperversando sull’isola.

“La seconda cosa è che oggi è forse la giornata più difficile. Non lo dico per compassione ma a livello di calore rischiamo di rasentare i 42 gradi percepiti. Non si muove neanche un’onda” il commento allarmante di Alvin, poco rassicurante circa il clima in Honduras.