Maestra salva un bambino che stava per soffocare: ha praticato una manovra vista in una serie tv

Una maestra di scuola elementare ha salvato la vita a un bambino, dopo essersi accorta che stava per morire soffocato: che cosa ha fatto per salvarlo.

Una maestra ha salvato un bambino della sua classe che stava per morire soffocato. Si è ricordata di una manovra vista in una serie tv, che si è rivelata determinante: ecco come si è accorta della gravità della situazione e che cosa ha fatto subito dopo.

Maestra salva bambino che stava per soffocare: la manovra vista in tv

Succede in una scuola elementare a Ponte Valleceppi, Perugia. C’è la ricreazione in classe quando la maestra, 45 anni, si accorge che uno dei bambini è diventato blu e non respira. I suoi compagni, che in quel momento stavano facendo colazione, non notano che cosa stia succedendo.

Subito la maestra chiama ad alta voce i soccorsi, poi si ricorda di un gesto che ha visto compiere in un episodio di una serie tv: si inginocchia accanto al bambino, lo sistema a pancia in giù contro il proprio ginocchio e gli assesta dei colpi precisi tra le schiena e il collo. Al quarto colpo, la donna vede che un pezzo di merendina esce dalla bocca del bambino. Il piccolo riprende a respirare e lei piange dal sollievo mentre arrivano i soccorsi.

Come sta il bambino che ha rischiato di soffocare e che è stato salvato dalla sua maestra

Il primo timore della maestra è aver provocato qualche lesione al bambino, come la rottura di una costola.

Poco dopo, quando i genitori accorrono per recuperare il bambino, il padre la rassicura e la ringrazia per aver salvato la vita al piccolo. È accaduto venerdì scorso, 6 maggio, una data che la donna non dimenticherà mai.

La manovra da lei applicata è la manovra di Heimlic, che fino a quel momento non aveva mai messo in pratica e che aveva visto soltanto in un episodio della serie tv Grey’s Anatomy. Subito dopo lo spaventoso incidente, il bimbo è stato portato dal padre in ospedale, dove i medici hanno accertato che sta bene e che la manovra che l’ha salvato è stata eseguita nel modo giusto.

È possibile che il piccolo sia stato urtato dai compagni mentre mangiava e che per questo motivo un boccone della merenda gli sia andato di traverso.