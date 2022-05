Previsioni meteo dal 9 al 15 maggio: dopo tanta pioggia, finalmente arriva il sole con climi quasi estivi

Sta finalmente per arrivare l’estate in anticipo. Le ultime notizie dei bollettini meteo fanno ben sperare. La settimana che sta iniziando sarà, infatti, caratterizzata da cieli soleggiati e temperature in aumento che in molte regioni della nostra penisola potranno toccare anche il picco di 30°C (valori quasi estivi). Il tutto grazie ad un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale. Conosciamo nel dettaglio le previsioni meteo della seconda settimana di maggio 2022.

Previsioni meteo di lunedì 9 maggio

Il meteo per la giornata di lunedì 9 maggio sarà ancora un po’ ballerino e sarà caratterizzato da qualche instabilità; specialmente nelle regioni del Sud Italia.

Qui, infatti, si potranno verificare dei rovesci temporaleschi, questi ultimi potrebbero interessare anche la Sardegna e alcune zone interne del Centro e del Nord.

Il meteo di martedì 10 maggio

L’instabilità, però, abbandonerà l’Italia già a partire dal 10 maggio. Da martedì, infatti, una calda atmosfera anticiclonica avvolgerà la nostra penisola, anche se, nelle Isole Maggiori e nelle regioni del Sud, continuerà ad esserci il rischio di rovesci e temporali. Tempo finalmente stabile, invece, nelle altre zone italiane. Inoltre, le temperature saliranno decisamente.

Il tempo di mercoledì 11 e giovedì 12 maggio

In seguito, mercoledì 11 e giovedì 12, l’alta pressione conquisterà tutto il Paese portando con sé tempo soleggiato e il tipico caldo quasi estivo. In queste giornate le temperature, come già accennato, dovrebbero salire ulteriormente, arrivando persino a toccare la soglia dei 30°C, specialmente al Nord e nel Centro Italia.

Durante questi giorni potrebbe aleggiare ancora un piccolo alone di instabilità a ridosso dei monti, specialmente sull’Appennino meridionale. Nonostante questo, però, i suoi effetti dovrebbero essere poco rilevanti.

Previsioni meteo per venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio

Il clima quasi estivo sarà a tratti interrotto nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 maggio, dove l’aria fresca irromperà nel Nordest portando con sé un po’ di instabilità e le temperature si abbasseranno di qualche grado. Sarà comunque un cambiamento temporaneo, da domenica 15 maggio, infatti, il bel tempo tornerà sulla nostra Italia.