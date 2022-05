Treno deraglia in Austria, si ribaltano due vagoni: un morto e diversi feriti, sul posto soccorritori ed elicotteri

Un treno è deragliato in Austria, con due vagoni capovolti e almeno una vittima. Decine i feriti, alcuni trasportati d'urgenza in ospedale. Tre sarebbero gravi.

Un grave incidente ferroviario è avvenuto nel tardo pomeriggio in Austria, nei pressi di Münchendorf, città a poche decine di chilometri da Vienna, nel distretto di Mödling, Bassa Austria. Il treno, secondo le prime notizie, sarebbe deragliato e due dei vagoni si sarebbero ribaltati, causando almeno una vittima e diversi feriti. Sul posto i soccorsi, con le eliambulanze, e le autorità che stanno investigando le possibile cause dell’incidente.

Incidente ferroviario in Austria, il treno deraglia: almeno una vittima

L’incidente è avvenuto verso le 18, come riferisce l’ÖBB, vicino Münchendorf, e ha coinvolto un treno della Raaberbahn che viaggiava sulla linea Pottendorf.

La stampa austriaca riporta che almeno 3 persone sarebbero rimaste gravemente ferite, tra cui il macchinista, con altri 9 passeggeri che avrebbero invece riportato ferite lievi.

Sul convoglio viaggiavano circa 100 persone, la maggior parte delle quali sarebbero uscite illese dal deragliamento. I feriti più gravi sono stati trasportati in elicottero negli ospedali vicini, mentre i passeggeri sarebbero stati accompagnati al centro della Croce Rossa nelle vicinanze.

Ein Ventus-Tandem der GYSEV / Raaberbahn ist in Münchendorf entgleist. 1 Toter und bis zu 30 Verletzte lt. ersten Meldungen. Von den Fahrzeugen betroffen der 4746 311 (= fabrikneu) und 4744 302. Die Garnituren sind technisch baugleich zum ÖBB cityjet (4744/4746). pic.twitter.com/F7wnuZEh5X — Philipp (@Fe1ipe__) May 9, 2022

Soccorsi ed elicotteri sul luogo del deragliamento del treno

Philipp Gutlederer, del Notruf NÖ, associazione sanitaria affiliata alla Croce Rossa, ha fatto sapere che un imponente contingente di soccorritori è accorso nella zona, insieme a quattro eliambulanze per il trasporto dei feriti.

Sul posto, oltre alla Croce Rossa, anche Polizia e Vigili del Fuoco che stanno lavorando per stabilire le cause dell’incidente, per cui non si esclude un errore umano.

Il treno, composto da due parti con 3 vagoni ciascuno, ha perso due delle carrozze che si sono schiantate su un campo ribaltandosi. Secondo alcune ipotesi, totalmente da verificare, a causare l’incidente potrebbe essere stata la velocità troppo alta con la quale il treno ha superato uno scambio.

Per certezze su quanto accaduto occorrerà però attendere gli accertamenti dell’autorità sul luogo dell’incidente.