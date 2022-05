Anziana trovata morta in casa a Lecce, deceduta da giorni: sul letto una traccia al vaglio degli inquirenti

Sarebbe un giallo la morte di un’anziana trovata senza vita in casa, poche ore fa, a Lecce. La morte della donna, secondo quanto finora evidenziato, risalirebbe ad almeno 3 giorni prima del ritrovamento e sul suo letto sarebbe stata trovata una traccia ora al vaglio degli inquirenti.

Anziana trovata morta in casa: giallo a Lecce

Secondo le prime informazioni emerse sul ritrovamento, il corpo della donna di 77 anni sarebbe stato scoperto dopo almeno 3 giorni dal decesso. Cecilia Campasena, questo il nome dell’anziana riportato dall’Ansa, sarebbe stata trovata senza vita nella serata di ieri, 9 maggio, all’interno del suo appartamento a Lecce e il caso sarebbe ancora un mistero.

Stando a quanto trapelato sulla storia della 77enne, viveva da sola nell’abitazione e l’allarme sarebbe stato raccolto dalla Squadra mobile intervenuta sul posto insieme ai Vigili del fuoco.

Anziana morta in casa a Lecce, sul letto una traccia al vaglio degli inquirenti

A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stata la segnalazione al 113 di alcuni vicini di casa dell’anziana donna, preoccupati per la sua prolungata assenza. Non vedendola da alcuni giorni, avrebbe chiesto aiuto alla polizia e poco dopo sarebbe avvenuta la scoperta del cadavere.

Gli agenti della Squadra Mobile e i Vigili del fuoco, una volta all’interno dell’abitazione della 77enne, l’avrebbero trovata priva di vita a terra. Stando alla ricostruzione finora emersa, riporta ancora l’agenzia di stampa, il corpo della donna presenterebbe diverse escoriazioni a carico di ginocchia e polsi.

Al vaglio degli inquirenti anche un elemento individuato sulle lenzuola del suo letto: una traccia di sangue che attualmente manterrebbe in piedi tutte le piste. Alla luce di quanto rilevato, il magistrato di turno avrebbe disposto l’autopsia e l’appartamento sarebbe attualmente sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Al momento non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione che possano portare l’attenzione sull’eventuale intrusione di qualcuno tra quelle mura.