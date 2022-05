Diodato a Eurovision 2022: carriera, fidanzata e amori del cantante vincitore di Sanremo 2020 con “Fai Rumore”

Diodato, famoso cantante italiano, dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2020, non ha partecipato all'Eurovision, perchè l'evento musicale è stato cancellato per l'emergenza sanitaria. Quest'anno l'artista sarà ospite alla prima serata.

Diodato è il famoso cantautore che ha conquistato il cuore degli italiani con Fai Rumore, canzone che gli ha assicurato la vittoria al Festival di Sanremo nel 2020 e che tutti hanno cantato e sentito prima sul palco dell’Ariston e poi alla radio. Un anno sfortunato per vincere Sanremo, perché quell’anno l’Eurovision saltò a causa della pandemia. Ora però torna a Torino, proprio su quel palco.

Diodato: chi è e carriera del cantautore italiano

Antonio Diodato, in arte solo Diodato, è nato il 30 agosto 1981 ad Aosta. È considerato uno dei migliori cantanti italiani, con uno stampo vecchio stile. Infatti il cantautore ha da sempre amato la musica ed è cresciuto sentendo i Beatles.

I suoi primi passi nell’ambito musicale li ha fatti in Svezia con la canzone Libiri, il cui titolo non ha alcun significato particolare, è infatti la modifica di Liberi.

Oltre alla musica, Diodato aveva anche la passione per il cinema e lo spettacolo, infatti ha scelto di frequentare la facoltà del DAMS.

Non soddisfatto della sua carriera musicale, il cantante era inizialmente di abbandonare questo settore. A fargli cambiare idea è stata la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo che gli ha permesso di farsi conoscere e catturare l’attenzione di una grande della musica italiana, Mina.

Era l’anno 2014 e Diodato ha presentato il brano Babilonia sul palco dell’Ariston nella categoria delle Nuove Proposte.

Il successo maggiore lo ha avuto con la seconda partecipazione del Festival, nel 2020, che lo ha portato a classificarsi al primo posto tra i big presenti in gara. Ha gareggiato con il singolo Fai Rumore e con questo ha vinto la 70esima edizione.

Diodato non va all’Eurovision a causa dell’emergenza Covid

Dopo la vittoria, nel 2020, del Festival di Sanremo con Fai Rumore, Diodato non ha partecipato all’Eurovision, cosa che aspetta a tutti i vincitori del Festival.

Il motivo è stato che l’evento musicale è stato cancellato a causa della pandemia di Coronavirus ed è stato sostituito da Europe Shine a Light, svolto in un’Arena di Verona completamente vuota.

Ma dopo due anni dalla sua vittoria, Diodato può prendersi il riscatto di quell’assenza partecipando come ospite alla prima serata dell’Eurovision di quest’anno, che si terrà il 10, 12 e 14 maggio a Torino. Ad annunciarlo è stato il cantautore stesso in collegamento con il Tg1. L’artista ha detto: “Ci stiamo avvicinando a questa manifestazione importantissima, che vede la Rai in prima linea e per questo sono felice di annunciare qui che sarò ospite all’Eurovision Song Contest il 10 maggio”.

Ha poi ancora aggiunto: “Siamo in tanti italiani quest’anno ed è bello che la musica italiana stia viaggiando tanto in giro per il mondo e sono felice di far parte di questo flusso musicale”.

Vita privata del cantante

Diodato tiene molto alla riservatezza, per questo sono poche le notizie che si hanno sulla sua vita privata.

Una delle chiacchere che si è diffusa sul suo conto, è stata la sua presunta relazione con una sua collega cantante, Levante.

Su queste voci il musicista non si è esposto. Mentre la cantante è stata sulla difensiva dicendo ai microfoni di Grazia: “Non ho mai dichiarato di stare con lui. Non amo parlare della mia vita privata, trovo che non sia necessario. Faccio musica. Magari un giorno farò anche il cinema, il teatro, chissà…”.

Di fatto nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia, ma i fan credono che tra loro ci sia stata una relazione, probabilmente dal 2017 al 2019, e che Fai Rumore fosse dedicata proprio alla ragazza. E anche lei, nel disco Magmamemoria, gli ha dedicato una canzone dal titolo Antonio.

Oggi Diodato è fidanzato con un’altra cantautrice, Greta Zuccoli. Quest’ultima ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2021 ed è sempre stata supportata dal fidanzato, il quale sui social aveva chiesto ai suoi followers di votare per la compagna. Il due si sono conosciuti nell’estate del 2020 quando Antonio l’aveva scelta come vocalist per il suo tour e da lì non si sono più lasciati.