Il discorso motivazionale al compagno di squadra spaventato: “sei incredibile”. L’emozionante video

Un giovane giocatore di rugby, durante un allenamento, è corso in soccorso di un suo compagno di squadra, demoralizzato e spaventato dagli avversari. Il video è stato condiviso sull’account Twitter della scuola dalla dirigenza e sembra essere ripreso dagli spalti, si vede Jack avvicinarsi al compagno Bob, in disparte con l’allenatore. Gli mette le manu sulle spalle e gli fa un discorso motivazionale con grande maturità, spronandolo a tornare in campo.

Il video del ragazzo che incoraggia il compagno di squadra è stato condiviso sull’account Twitter della Sedbergh School, ed è successo in Inghilterra.

Nel breve video si vede il giovane giocatore di rugby, Jack, avvicinarsi al compagno di quadra in disparte, Bob. Si sente il secondo ragazzo dire “sono tutti più grandi di me”, con la voce rotta, “sono tutti più alti”. L’allenatore, vicino a Bob cerca di rassicurare Jack che il compagno stia bene.

Ma lui non si ferma, mette le mani sulle spalle del compagno scoraggiato e, guardandolo negli occhi, gli dice: “Ascoltami, fidati di me, guardami, Bob”, lo incalza, “sono il più basso qui. Non importa chi sei, non importa che tu sia basso, o giovane.

Non importa se sei alto o grasso qui”, cerca di rassicurarlo.

“Bob, sei un giocatore di rugby brillante, lo capisci?”, gli chiede, “sei incredibile, sei veramente incredibile per la tua età”, e lo abbraccia, chiedendo poi “stai bene? Forza andiamo”. Mette un braccio attorno alle spalle del compagno e lo riporta verso il campo, accompagnati anche dall’allenatore che ha ascoltato tutto il discorso motivazionale.

🤎 This heart-warming moment was captured recently at our Easter Courses

🤎 This short but emotional clip captures the true spirit of @SedberghCourses and shows the power of the friendships that are made here

Growth | Originality | Leadership | Determination #GOLD pic.twitter.com/Ew1fsgXusY

— Sedbergh School (@SedberghSchool) April 22, 2022