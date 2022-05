Jack Kehler morto all’età di 75 anni: l’attore aveva lavorato ne Il grande Lebowski dei fratelli Coen

È morto all'età di 75 anni Jack Kehler, attore noto per aver collaborato con registi di altissimo profilo. Nel suo curriculum Il grande Lebowski dei fratelli Coen.

Il cinema è in lutto per la scomparsa dell’attore Jack Kehler, che a lungo ha dovuto lottare con una grave malattia. L’artista aveva 75 anni e alle spalle un curriculum di tutto rispetto, avendo collaborato con registi tra i più apprezzati del panorama contemporaneo. Tra i film della sua carriera anche Il grande Lebowski dei fratelli Coen.

A confermare la triste notizia della scomparsa di Jack Kehler è stato suo figlio Eddie, secondo quanto riportato da Variety. L’attore sarebbe morto lo scorso sabato in seguito a complicazioni dovute alla leucemia.

Secondo il portale era stato ricoverato in California, per la precisione al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Kehler lascia, oltre al già citato figlio, anche sua moglie Shawn Casey, sua nuora Mari-Anne e suo nipote Liam.

Jack Kehler: la carriera dell’attore de Il Grande Lebowski

Jack Kehler era nato in Pennsylvania nel 1946 e aveva intrapreso la carriera d’attore all’età di 24 anni, iniziando dal teatro. Nel 1982, dopo l’incontro con gli insegnanti Sanford Meisner e Wynn Handman, aveva iniziato il suo incarico come parte della scuola dell’Actors Studio.

Nel 1983 è arrivato il suo primo ruolo cinematografico – per la precisione l’addetto alla stazione nel film di fantascienza Strange Invaders (di Michael Laughlin).

Durante tutti gli anni ’80 ha lavorato in televisione, mentre il decennio successivo ha contribuito con i i suoi modi pittoreschi in decine di film celebri e amati dal pubblico – come Waterworld (Kevin Reynolds), Il Grande Lebowski (fratelli Coen) e Strade Perdute (David Lynch).

Tra le ultime apparizioni sul piccolo schermo si ricordano quella di personaggio ricorrente nella serie ucronica The Man in the High Castle e nel teen drama Love, Victor.

Sarà inoltre nel film in uscita The Platinum Loop (attualmente il post-produzione).