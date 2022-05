Laura Pausini e la dolce figlia Paola, quanti anni ha la bimba avuta con Paolo Carta e perché si chiama così

Paola è la figlia di Laura Pausini, avuta dalla relazione con il suo chitarrista Paolo Carta. Ora ha 8 anni, mentre la relazione tra Laura e Paolo dura dal 2005, quando la coppia si è formata nel corso di un concerto a Parigi. Non è la prima relazione importante vissuta dal chitarrista, che ha portato nella vita della Pausini anche gli altri suoi tre figli, Jader, Jacopo, Joseph.

Paola Carta: chi è e perché si chiama così

Laura Pausini non ha mai fatto della sua relazione con Paolo Carta un segreto, così come non lo è mai stato neppure la gravidanza della loro prima figlia. Tuttavia, seppur non si tratti di un segreto, hanno più volte ribadito di preferire di tenere lontano dai social il loro amore, riservandolo alla loro intimità.

L’8 febbraio 2013, dopo l’annuncio a settembre 2012, è arrivata la piccola Paola, “il senso della mia vita”, come avrebbe scritto lei su Instagram. Cresciuta lontana dai riflettore dei social, di Paola le informazioni scarseggiano, ma qualcosina la cantante sembra averlo comunque condiviso con i suoi fan. Pare infatti che il nome di Paola sia stato scelto dalla coppia perché rappresenta la perfetta unione tra i loro nomi Pao da Paolo e La da Laura.

Paola Carta: i compleanni da sogno

Uno dei pochi momenti che ritraggono anche la piccola Paola, condivisi da Laura Pausini su Instagram, è il giorno del suo compleanno, l’8 febbraio, oltre ad alcune sporadiche foto, una volta per Natale, ed un’altra durante le vacanze.

In particolare, gli 8 anni di Paola sono stati da sogno, per qualsiasi bambino.

Dalle immagini condivise su Instagram dalla Pausini, infatti, si vede la casa addobbata a tema Harry Potter. Nella descrizione della foto, uno speranzoso auguri per la figlia, di “non avere mai paura, cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata”.

Sottolineando poi che “noi saremo sempre al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti”.

Un anno esatto dopo, la nuova festa a tema, per i nove anni della piccola Paola. Ad incantare la figlia di Laura Pausini, questa volta, una festa a tema Titanic. Nel post di rito si legge di come Paolo poche settimana prima avesse ascoltato la canzone Eyes Blues, sentendo la parola Titanic ed incuriosendosi. “Le ho spiegato che è un film”, ha raccontato, “curiosa com’è, l’ha voluto vedere”, ed ha dunque deciso di fare la festa “dedicata al suo nuovo film preferito”.