Le Iene – Paola Catanzaro, da mistico a showgirl: lo speciale in onda su Italia1, di cosa parla

Martedì 10 maggio 2022 su Italia1 va in onda uno speciale de Le Iene che cerca di fare luce su di una figura molto chiacchierata della quale si sono occupate a lungo nel corso degli ultimi anni. A partire dalle ore 21:20 il pubblico del canale si troverà di fronte la puntata dal titolo Paola Catanzaro, da mistico a showgirl, nella quale la storia del mistico e truffatore divenuta donna con velleità nel mondo dello spettacolo sarà analizzata da capo a fondo fino ai guai con la giustizia. Una persona come tanto fino a quando non iniziò ad “intercedere”, per suo dire, con la Madonna.

Le Iene – Paola Catanzaro, da mistico a showgirl: cosa vedremo su Italia1

Le Iene vanno in onda eccezionalmente nella prima serata di Italia1 di martedì 10 maggio 2022 per trattare la storia di uno dei personaggi più contorti del nostro Paese.

Sotto la lente d’ingrandimento dello speciale dal titolo Paola Catanzaro, da mistico a showgirl condotto da Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli ci finisce l’ex veggente di Brindisi, fattasi conoscere con il nome d’arte di Sveva Cardinale.

La sua storia, in cui molti parlerebbero di truffe ai danni dei fedeli, occuperà tutta la puntata in un lungo viaggio tra il suo passato fino allo scontro con la giustizia, quando la Procura di Brindisi, stando a quanto riporta Ansa, ha accusato la veggente di aver truffato persone fragili, mettendo in atto raggiri per la cifra di 4 milioni di euro.

La trasmissione in più occasioni si occupata della sua figura con reportage e servizi da quando nel 2017 ha raccolto le prime testimonianze di chi raccontava delle truffe, parlando di visioni ed apparizioni soprannaturali. Un primo passo che alla fine ha dato il via alle indagini della Guardia di Finanza.