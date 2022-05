Maria De Filippi mette spalle al muro un cavaliere: “Con me ci usciresti?”, le indiscrezioni piccanti

La puntata del 10 maggio di Uomini e Donne è stata quasi tutta incentrata su una new entry: Gianluca. Il cavaliere ha fatto parlare di sé per delle indiscrezioni scottanti. Ma la stessa Maria De Filippi ha deciso di metterlo con le spalle al muro.

Gianluca: di male in peggio a Uomini e Donne

Se a un certo punto, Biagio Di Maro e Armando Incarnato cominciano a sembrare il minore dei mali nel parterre di Uomini e Donne, vuol dire che si sta, veramente scendendo sempre più in fondo. Il cavaliere Gianluca, nella puntata del 10 maggio, ha fatto rimpiangere qualsiasi altro Cavaliere, perfino la pesantezza di Riccardo Guarnieri e le discussioni di Franco Fioravanti.

Come si può passare una delle prime uscite con una dama a raccontare le proprie esigenze sessuali? O meglio a inventare cavolate su questa circostanza? Maria De Filippi ha voluto indagare a fondo su questo discorso, prendendo un po’ in giro il cavaliere: “Necessità numericamente superiori alla media dei signori… Più di quello che appartenga numericamente al genere maschile… Tutta la sera avete parlato tanto di rapporti intimi, di qualità e di quantità necessaria affinché lui stesse bene… Tu esci a cena con una donna e cominci a parlare di quello”.

Gianluca ha raccontato di necessitare di almeno tre incontri sessuali al giorno a Sara Zilli, ma la cosa più sconvolgente e meno sottolineata in puntata, è che la dama ha tranquillamente continuato a frequentare il cavaliere come se nulla fosse, anche se ha uscito questo discorso alle prime uscite.

Gianluca punzecchiato da Maria De Filippi a Uomini e Donne

Gianluca, così nuovo a Uomini e Donne, che non si conosce nemmeno il suo cognome, è stato il protagonista della puntata del 10 maggio del dating show, anche se non in positivo.

Ma ancora più di lui, Biagio Di Maro ha saputo prendersi la scena, con le sue indiscrezioni in arrivo direttamente da Napoli: “Ha proprio il vizio… Non sei un uomo che rispetta le donne… Se ti alzi e te ne vai fai più bella figura”.

Il cavaliere ha provato, pure, a difendersi ma quando Maria De Filippi ha deciso di metterlo con le spalle al muro: “Con me ci usciresti?… Sono i soldi che cambiano, che cambia?”. Il povero Gianluca ha capito che le sue ore nel dating show erano contate.