Un’altra verità: la miniserie tv di Canale 5 all’ultima puntata. Le anticipazioni della trama

Martedì 10 maggio 2022 su Canale 5 si conclude con l’ultimo appuntamento la miniserie tv francese di genere thriller che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso con la storia di Audrey. La giovane avvocatessa si è ritrovata sedici anni di distanza a fare i conti con un killer che l’aveva risparmiata ma che sembra essere tornato per tirare le somme e portare a galla le menzogne intorno al suo racconto. Nella prima serata della rete a partire dalle ore 21:30 va in onda il terzo appuntamento con Un’altra verità, il prodotto con l’attrice Camille Lou ad interpretare la protagonista della storia che finalmente risolverà tutti i misteri che le ruotano intorno.

Un’altra verità: la terza puntata in onda su Canale 5

Torna in onda la miniserie francese dal titolo in lingua originale di J’ai menti (Ho mentito) per fare luce sugli intrecci tra presente e passato che hanno condizionato la vita di Audrey. La terza ed ultima puntata di Un’altra verità, in onda martedì 10 maggio 2022 a partire dalle ore 21:30 compasta da due nuovi episodi, mostrerà il termine delle vicende della giovane avvocatessa alle prese con la risoluzione del mistero che sedici anni la condiziona.

Un’altra verità: le anticipazioni degli ultimi episodi

Nel primo episodio di serata Audrey spingerà per chiudere il cerchio delle idagini intorno all’identità dell’assassino chiamato Itsas.

Sembra che finalmente il cerchio si stia per chiudere fino a che l’avvocatessa non scopre che ad investirla è stata Mrienne, moglie di Frank. Ana per saperne di più sull’assassino contatta un uomo dalla stessa app su cui era registrata la sua amica Madeleine. Intanto Jean si chiede cosa ci sia dietro il passato della moglie Audrey e riesce a rintracciare i suoi genitori quando invece lei gli aveva sempre raccontato che erano morti in un incidente d’auto.

Il colpo di genio sarà quello di Pauline e Leo che sembrano trovare un legame tra due ex vittime di Itsas.

Il secondo episodio di serata ci riporta alla sera dell’aggressione quando Madeleine era andata a cambiarsi a casa di Ana prima di raggiungere Patxi. Lì Madeleine fa una macabra scoperta quando trova gli abiti e le fotografie delle vittime del serial killer. A Mikel non resta che ucciderla per via di ciò che ha scoperto. Ma prima che riesca a recuperare la collana, sopraggiunge Patxi che cerca di salvare Madeleine. Un testimone ha assistito alla scena: Franck.