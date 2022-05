“Balene” pronte a comprare Bitcoin; l’Argentina è sempre più crypto friendly

Il Bitcoin continua a scendere fino a raggiungere un livello chiave di supporto intorno a 33.000 dollari, dopo che la Federal Reserve ha alzato i tassi di 50 punti base la scorsa settimana. L’asset digitale con la più alta capitalizzazione del mondo è sceso di quasi il 18% in 5 giorni. Gli investitori sono chiaramente preoccupati per l’aggressiva politica monetaria della Federal Reserve poiché a giugno inizieranno anche il Quantitative Tightening, ovvero la rimozione di liquidità dal mercato.

Bitcoin in calo è un’occasione ghiotta per gli investitori

Il calo del Bitcoin ai minimi in tre mesi sarà utilizzato dagli investitori come opportunità di acquisto perché la cryptovaluta ha appena raggiunto un momento fondamentale per essere adottata come valuta significativa.

Nigel Green, amministratore delegato e fondatore del gruppo deVere, una delle più grandi organizzazioni indipendenti di consulenza finanziaria, gestione patrimoniale e fintech al mondo, ha commentato: “Il prezzo di Bitcoin è sceso del 4% a inizio settimana. Come di solito accade, ritengo che questo calo possa essere utilizzato dalle “balene” – che sono individui o entità che detengono abbastanza cryptovaluta per avere il potenziale per spostare le valutazioni delle valute stesse – come principali opportunità di acquisto”.

Questo perché i solidi fondamenti della più grande cryptovaluta del mondo, incluso l’essere un sistema monetario digitale, senza confini, praticabile, decentralizzato, a prova di manomissione e non confiscabile, rimangono gli stessi.

“Ma, inoltre, ha appena raggiunto un’altra pietra miliare nell’essere adottata come valuta principale. Strike, un elaboratore di pagamenti fintech per Bitcoin Lightning Network, si sta ora integrando con BlackHawk Network, il più grande elaboratore di pagamenti al Mondo”, ha aggiunto Green.

Ciò consente al Bitcoin di entrare nelle posizioni fisiche dei punti vendita al dettaglio e dei luoghi di hospitality, che costituiscono l’85% di tutte le transazioni negli Stati Uniti.

Anche gli istituzionali tengono d’occhio le crypto

Naturalmente, questo momento fondamentale non sarà passato inosservato agli investitori istituzionali e alle balene. “In quanto tali, cercheranno di aumentare ulteriormente la loro esposizione sul Bitcoin. Come in genere accade con i cali di prezzo, si scrolleranno di dosso le preoccupazioni sui cali, utilizzandoli come opportunità di acquisto e si concentreranno sulle tendenze a lungo termine“.

Il calo del Bitcoin al livello più basso da gennaio riflette il crollo dei mercati azionari, il che significa che attualmente è considerato un asset di rischio, insieme alle azioni.

Il CEO di deVere ha concluso: “Gli investitori istituzionali e gli individui con risorse adeguate si sposteranno per acquistare quello che attualmente considerano un “Bitcoin scontato”.

La volatilità del Bitcoin è davvero così sorprendente?

Uno dei temi più usati dai detrattori delle crypto è quello della volatilità. In poche parole, il Bitcoin e le altre valute non rappresenterebbero un buon investimento in quanto non ci si può fidare dell’elevata volatilità degli asset digitali.

Ma siamo sicuri che sia così?

Nonostante i timori sulla volatilità di Bitcoin, i dati di ecoinometrics mostrano come la volatilità del Bitcoin sia in realtà inferiore a quella di molti titoli tecnologici, inclusi Apple e Meta.

È chiaro che ogni dimezzamento porta a una minore volatilità man mano che l’asset matura e viene adottata sempre di più.

L’Argentina sempre più aperta alle crypto

È stato confermato in Argentina che le due maggiori banche private del Paese sudamericano, Banco Galicia e Brubank, hanno cominciato a offrire Bitcoin e cryptovalute sulle loro piattaforme ai loro clienti.

Ciò ha fatto seguito a un sondaggio argentino in cui il 60% degli intervistati ha chiesto un maggiore accesso alle cryptovalute.

Questo potrebbe non sorprendere alcuni, poiché l’Argentina ha il sesto tasso di adozione di cryptovalute più grande al mondo, secondo la società di dati e sondaggi Statista, che stima che il 21% degli argentini abbia utilizzato o posseduto cryptovalute entro il 2021.

L’interfaccia online del Banco Galicia mostra che ha iniziato a supportare gli acquisti di Bitcoin, Ethereum, USD Coin e Ripple. Il fatto che abbiano incluso XRP è interessante, in quanto suggerisce una notevole fiducia nella vittoria di Ripple nella causa con la SEC, che ha ritenuto XRP una security.

Alla conferenza di Crypto Bahamas, il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha confermato che “Ripple ha collaborato con diverse banche centrali in tutto il Mondo, alcune le abbiamo annunciate, altre non le abbiamo ancora presentate”.

Secondo Marcus Sotiriou, analista presso il digital asset broker britannico GlobaBlock, “poiché XRPL è la soluzione più economica e semplice per i pagamenti transfrontalieri, sono fiducioso che molti CBDC e simili saranno basati su sidechain XRPL.

I dati di Kiffmeister mostrano che le giurisdizioni in cui vengono esplorate le CBDC al dettaglio stanno accelerando notevolmente. Penso che le CBDC saranno un importante catalizzatore di crescita per XRP nei prossimi anni poiché le CBDC acquisiranno più trazione”.

Occhio ai problemi legati a UST

Tornando al calo del Bitcoin, va citato il fatto che, oltre ai venti contrari rappresentati dalle notizie macroeconomiche, c’è paura anche nello spazio crittografico con UST, la più grande stablecoin decentralizzata. Sabato scorso, infatti, UST ha perso il suo ancoraggio dopo un presunto attacco coordinato. Do Kwon, il fondatore di Terraform Labs che ha creato UST, ha rassicurato le persone sul fatto che qualsiasi pretesa contro la sicurezza di Terra è “fud” (paura, incertezza e dubbio) e che il protocollo è davvero robusto per resistere a questo tipo di attacchi. UST ha poi riguadagnato il suo peg mentre è risalito a 0,995 dollari.

L’analisi tecnica

Tecnicamente, la struttura del Bitcoin è ribassista poiché persistono minimi e massimi inferiori ma la valuta digitale si sta ora avvicinando al fondo dell’intervallo degli ultimi 16 mesi. La regione vicino al minimo dell’intervallo, da 28.000 a 32.000 dollari, potrebbe essere una buona regione da aggiungere alle partecipazioni a lungo termine dal punto di vista del rischio-rendimento.

Le metriche on-chain rimangono decisamente rialziste poiché la percentuale di Bitcoin che non si è mossa in un anno è ora ai massimi storici. Ogni volta che un macro bottom si è formato nel mercato in precedenza, ha segnato un minimo nel mercato delle cryptovalute. Ciò mostra che la percentuale di detentori di Bitcoin che sono HODLer a lungo termine è in aumento, il che è positivo in quanto mostra che i detentori a breve termine stanno vendendo a coloro convinti dell’investimento a lungo termine.