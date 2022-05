Gemelle di 11 anni scomparse: si sono allontanate ieri sera da casa, tutte le informazioni utili per trovarle

Le due gemelle di 11 anni sono scomparse da casa loro ieri sera quando, attorno alle 20:30, i genitori non le avrebbero più viste. Tutte le informazioni utili per ritrovarle.

Due gemelle di 11 anni sono scomparse dopo che si sarebbero allontanate, presumibilmente assieme, dalla loro casa. È successo attorno alle 20:30 di martedì, a lanciare l’allarme sarebbero stati gli stessi genitori delle ragazzine, lanciando una caccia all’uomo che sta coinvolgendo tutta la comunità.

Gemelle di 11 anni scomparse

Le due gemelle di 11 anni scomparse si sarebbero allontanate da casa loro, a Mountsorrel, nel Leicestershire, martedì attorno alle 20:30. A lanciare l’allarme sarebbe stata la famiglia che non le avrebbe più viste rincasare, scatenando la preoccupazione di tutta la comunità che si sarebbe unita alla ricerca delle due gemelle scomparse, assieme alle forze dell’ordine.

Molti i commenti di supporto e di affetto per i familiari delle due gemelle scomparse sono stati condivisi sui social. Mentre per ora sembra che nessuno abbia ancora alcuna informazione concreta sulle due giovani, scomparse da una notte intera. I familiari non avrebbero rilasciato nessuna dichiarazione pubblica, né particolari dettagli sulla vicenda, rilasciando però una descrizione precisa delle due gemelle scomparse per poterle individuare.

Gemelle scomparse: come riconoscerle

Della scomparsa delle due gemelle di 11 anni non si sa nulla di particolare, se non che si sarebbero allontanate della loro casa a Mountsorrel attorno alle 20:30 di martedì, ed un identikit rilasciato dalla famiglia dopo la scomparsa, utile per riconoscerle.

Entrambe le gemelle scomparse sono alte circa 1 metro e 40, di corporatura snella, entrambe con i capelli castano scuro.

Al momento della scomparsa i loro capelli erano lunghi fin sotto alle spalle, lisci. Millie Bennett, l’ultima volta che è stata vista, indossava una felpa con cerniera nera, marchiata Nike, un paio di jeans neri e scarpe da ginnastica bianche, alte, sempre Nike.

L’altra gemella scomparsa, Gracie Bennett, invece, indossava una felpa con cappuccio blu navy, con le sue iniziali (MB) stampate sul petto. Lei indossava un paio di jeans blu, con scarpe da ginnastica bianche, marcate Puma.

Al momento della scomparsa entrambe portavano uno zaino, uno color crema, l’altro blu scuro con macchie bianche.