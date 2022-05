Il paradiso delle signore anticipazioni: dopo la delusione amorosa Teresa vuole abbandonare il Paradiso. Trama

Giovedì 12 maggio 2022 su Rai1 continua la messa in onda delle repliche della prima stagione de Il paradiso delle signore. L’episodio proposto a partire dalle ore 15:55 sarà quello intitolato dal titolo di Il bacio dove la grande protagonista sarà Teresa. La siciliana sarà molto delusa dalla deriva del suo rapporto con Pietro e dopo averlo visto dichiarare il suo amore ad Andreina all’improvviso sembra intenzionata a voler abbandonare il Paradiso per andare a lavorare da un’altra parte e mettersi alle spalle Pietro ed il loro rapporto.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani giovedì 12 maggio

Al centro dell’episodio di domani ci sarà nuovamente Teresa, sempre più gelosa di Andreina ed ormai rassegnata alla sua conquista del cuore di Pietro.

Delusa dal comportamento dell’uomo, presa dall’impeto, è ad un passo da lasciare il magazzino per andare a lavorare in uno meno famoso ma più tranquillo che le permetterebbe di mettersi alle spalle la delusione amorosa.

Vittorio non la prende bene e cerca di coinvolgerla nella sua nuova campagna pubblicitaria mentre è a terra per le condizioni tragiche del tanto odiato padre. Teresa sembra non cedere alle lusinghe del collega e spera che la lettera di referenza le venga firmata al più presto dal capo ma ad occuparsene è lo stesso Pietro che vuole far si che la ragazza possa non dargli problemi.

Proprio quando l’uomo ha deciso di chiedere la mano alla sua Andreina, in modo da continuare a ricattare suo padre, le compra uno splendido diamante ma commette l’errore di sdebitarsi con Teresa comprandole una collana di cristalli, che resterà una prova del loro rapporto.

Sarà Vittorio a giocare un ruolo fondamentale sulla permanenza al Paradiso di Teresa, mostrandole le sue doti artistiche che la ritraggono. La siciliana ci penserà ed intanto si ritrova ad ospitare in casa su anche Anna, delusa da Massimo e dal suo comportamento.

