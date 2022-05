Pilota sviene durante il volo, un passeggero prende i comandi e riesce ad atterrare: sfiorata la tragedia

Sarebbe potuta finire molto male per i passeggeri del volo partito da Marsh Harbour (Bahamas) e diretto in Florida lo scorso martedì. Uno dei clienti della compagnia ha infatti notato che il pilota ha accusato un malore ed è svenuto. Dopo i primi attimi di panico però è riuscito a mettersi in comunicazione con la torre di controllo e a far atterrare l’aereo.

Passeggero prende i comandi dell’aereo e fa atterrare l’aereo: il pilota era svenuto

Non aveva affatto esperienza in materia di volo il passeggero che lo scorso martedì ha dovuto usare tutto il proprio sangue freddo per riuscire a far atterrare il Cessna 208 monomotore sul quale viaggiava.

Dopo essersi accorto che il pilota aveva accusato un malore ed era svenuto, l’uomo si è messo in contatto con la torre di controllo e ha fatto del suo meglio per mettere al sicuro tutti i presenti a bordo.

Stando a quanto riportato dall’NBC in queste ore, l’uomo sarebbe riuscito a chiamare il controllore del traffico aereo affermando: “Il pilota è incosciente. Non ho idea di come pilotare l’aereo“. Dall’altra parte del ricevitore hanno provato a chiedere la sua posizione, ma il passeggero era evidentemente spaesato e si è limitato a dire di riuscire a vedere la costa della Florida.

Alla fine il pilota “improvvisato” è riuscito a seguire tutte le indicazioni che gli sono state fornite, riuscendo così a mettere al sicuro i passeggeri del volo. Al termine dell’operazione dalla torre di controllo si sono congratulati con l’uomo che ha compiuto l’incredibile impresa.

Pilota sviene durante il servizio: si apre un indagine per definire i dettagli dell’incidente

Al momento non sono stati diffusi tutti i dettagli dell’accaduto, ma stando all’NBC – che a sua volta ha riportato le parole dei funzionari dell’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach – una persona sarebbe stata portata in ospedale dopo l’atterraggio.

Non è ben chiaro tuttavia quali siano le sue condizioni di salute né l’identità dell’uomo. Ad ogni modo in queste ore sarebbero partiti degli accertamenti per stabilire meglio i dettagli della vicenda. Ciò che è certo, invece è che fortunatamente il controllore che ha risposto alla chiamata era anche istruttore di volo e, forse proprio per questo, è stato in grado di fornire istruzioni chiare e comprensibili al pilota, evitando così la tragedia.