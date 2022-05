Procuratore ucciso durante la luna di miele: seguiva casi legati alla criminalità organizzata

Il procuratore antimafia del Paraguay, Marcelo Pecci, è stato ucciso con due colpi di pistola in spiaggia durante la sua luna di miele. La moglie, illesa, è incinta.

Il procuratore del Paraguay è stato brutalmente ucciso durante la sua luna di miele con la moglie, e pochi giorni dall’annuncio dell’arrivo della sua prima figlia. Marcelo Pecci, di origini italiane secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, era impegnato da anni in alcuni casi ad altro profilo in merito alla criminalità organizzata e allo spaccio di droga in Paraguay.

Procuratore ucciso durante la luna di miele: cos’è successo

A quanto si apprende, soprattutto grazie alle dichiarazioni dei dipendenti dell’hotel dove la coppia alloggiava, il procuratore e sua moglie, Claudia Aguilera, si trovavano su di una spiaggia di Baru, a sud di Cartagena in Colombia.

Una moto d’acqua, oppure una piccola imbarcazione, si sarebbe avvicinata alla spiaggia, aprendo il fuoco sull’uomo. Due colpi, il primo alla faccia ed il secondo alla schiena, l’avrebbero ucciso sul colpo.

La moglie di Pecci ed una guardia di sicurezza presente con loro sarebbero, fortunatamente, illesi. In merito alla vicenda si sono immediatamente mosse le autorità paraguaiane per chiarirne le cause e le colpe, ma la matrice si suppone essere legata ai casi ad altro profilo contro la criminalità organizzata che Pecci seguiva.

Procuratore ucciso: la moglie è incinta

Secondo quanto riferito dal Ministro della difesa colombiano, Diego Molano, per chiarire le colpe dell’omicidio del procuratore in luna di miele, è stata invita a Cartagena un’unità investigativa speciale, che includerà sia esponenti paraguaiani, che americani. Il presidente del Paraguay, invece, ha definito quanto successo un “vile omicidio”, promettendo di raddoppiare gli sforzi per combattere la criminalità organizzata.

Marcelo Pecci si era sposato con la giornalista Claudia Aguilera ad aprile. Avevano organizzato la loro luna di miele in Colombia, scegliendo la penisola di Baru.

Il suo ultimo post sui social media, qualche ora prima della sparatoria che l’avrebbe ucciso, era una foto di lui e della moglie. Nella descrizione, si legge “Il miglior regalo di nozze.. questa nuova vita che si avvicina è la testimonianza dell’amore più dolce”, annunciando per la prima volta si essere in attesa di un figlio .