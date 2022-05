Sparatoria a Lione con un kalashnikov: morto un 23enne, ferite altre 3 persone, una gravissima

In mattinata è scoppiata una sparatoria a Lione che ha coinvolto quattro persone. Un ragazzo di 23 anni è morto, mentre una ragazza di 25 è in condizioni gravissime.

Nella mattina di mercoledì c’è stata una sparatoria a Lione nel settimo arrondissement. A quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, soprattutto a cura di LyonMag, qualcuno avrebbe esploso una serie di colpi di proiettile, tramite un Kalashnikov. Ci sarebbero stati tre feriti, di cui almeno uno gravissimo, ed un morto di 23 anni, già precedentemente conosciuto dalla polizia francese. I feriti non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Sparatoria a Lione: cos’è successo

Secondo le prime ricostruzioni sulla sparatoria a Lione, ricostruita dal notiziario locale LyonMag, vero le 6 del mattino i servizi di emergenza ricevono la segnalazione di alcuni colpi da fuoco esplosi vicino ad una stazione della metropolitana.

“Sono stato svegliato attorno alle 5:46”, racconta un residente a LeProgrès, “da uno scoppio di arma automatica”. Prima dell’esplosione dei proiettili, sempre secondo il residente, era tutto calmo e tranquillo.

Una Renault Mégane grigia con a bordo tre persone, si sarebbe avvicinata alla Citroën DS dove si trovava la vittima della sparatoria, e l’avrebbero crivellata di proiettili. Un algerino di 23 anni è morto poco dopo, nonostante l’intervento dei soccorsi, mentre una donna di 25 anni in condizioni gravissime è attualmente ricoverata in ospedale.

Gli altri due presenti sulla scena, uno di 22 e l’altro di 24 anni, sarebbero stati feriti alle gambe, ma non sono in condizioni critiche.

Sparatoria a Lione: i retroscena

L’intervento dei soccorsi in seguito alla sparatoria a Lione, non avrebbe permesso di salvare il giovane che, come racconta il residente, “è morto nonostante i massaggi cardiaci”.

L’auto contenete i tre uomini che hanno aperto il fuoco si sarebbe, poi, allontanata, senza lasciare particolari tracce.

Sulle ragioni che hanno causato la sparatoria a Lione non si sa ancora nulla, ma le Forze dell’ordine stanno seguendo il caso.

Si apprende in queste ore che l’arma usata per uccidere il 23enne era un kalashnikov. Sia la vittima della sparatoria, che il 22enne ferito alle gambe, a quanto riporta LeProgrès, erano già precedentemente noti alla polizia.