Aereo esce di pista e prende fuoco in Cina: a bordo 113 passeggeri, ci sono feriti. Le immagini

Attimi di paura per più di 100 passeggeri di un volo di linea, l’aereo sul quale viaggiavano è uscito fuori pista e ha preso fuoco. Le operazioni sono andate avanti per diverse ore tra soccorso e spegnimento dell’aereo; sui social circolano le immagini dei terribili momenti vissuti sulla pista.

L’incidente è avvenuto nella prima mattina (ora locale) a Chongqing, città nell’area sud-est della Cina. Il velivolo appartenente alla compagnia Tibet Airlines era in fase di decollo per Nyingchi, Tibet quando all’improvviso ha preso fuoco nella parte frontale.

Immediatamente l’aereo è stato inghiottito da una colonna di fumo nero e fiamme che si sono innalzate fino al cielo e sono state visibili a chilometri di distanza.

Al momento non è chiaro cosa possa aver causato l’incidente; dopo diverse ore di stop ai voli, l’attività aeroportuale è stata ripristinata.

Allo scoppio dell’incendio sono immediatamente scattate le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza delle persone a bordo. A bordo dell’aereo c’erano 113 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. L’aereo che, come accennato, era in fase di decollo, è tornato indietro e i passeggeri sono stati fatti evacuare direttamente sulla pista.

Come riferito da Tibet airlines in un comunicato: “Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati portati in salvo”e, su coloro che hanno riportato delle ferite hanno specificato che “Si tratta solo di ferite leggere e sono già stati portati in ospedale”

Sui social circolano da diverse ore le incredibili immagini di quanto accaduto all’aereo di Tibet Airlines. In un gruppo di foto si vedono i resti del velivolo dopo l’intervento dei vigili del fuoco che seguono ad un video dell’incendio.

#China: A Tibet Airlines flight deviates from the runway and caught fire when it took off at Chongqing Jiangbei International Airport.

There were no deaths and 40 people got minor injuries among the 113 passengers and 9 crew.#chongqing #airplane #crashpic.twitter.com/GASRGpSqjv

