Estrazioni Lotto estrazione giovedì 12 maggio 2022: quali saranno i numeri vincenti￼

Il secondo giorno della settimana in compagnia delle estrazioni del Lotto va in scena giovedì 12 maggio 2022 a partire dalle ore 20:00. La nuova opportunità arriva puntuale in collegamento con le storiche sedi di Roma, Milano e Napoli dove si terranno le operazioni di sorteggio dei numeri. Qui sul nostro giornale puoi controllare tutti i numeri estratti oggi a partire da proprio da qualche minuto dopo le ore 20:00 per scoprire se hai messo a segno una vincita.

Leggi tutti i numeri estratti oggi.

Intanto oggi giovedì 28 aprile 2022 si terranno anche le estrazioni del Million day, senza dimenticate il nuovo concorso del Superenalotto.

Ai link puoi controllare tutte le ultime estrazioni delle due lotterie.

Estrazioni Lotto: come riscuotere le vincite delle giocate effettuare in ricevitoria

Il gioco del Lotto è molto semplice ed intuitivo dove per vincere basta indovinare alcuni numeri che vengono estratti sulle sue famose ruote.

I tanti appassionati che cercano la fortuna con le estrazioni del gioco si trovano ogni volta davanti a tante oppurtunità sia per prendere parte ai sorteggi che per riscuotere le eventuali vincite.

Qualora un fortunato giocatore riuscisse a mettere a segno una vincita, davani a lui si aprono svariate possibilità di riscossione dei premi a seconda della somma vinta nel caso in cui la giocata fosse stata effettuata in ricevitoria.

Vediamo come è possibile riscuotere le vincite in base alla loro entità:

Fino a 543,48 euro: si potrà ritirare il premio in qualsiasi ricevitoria;

si potrà ritirare il premio in qualsiasi ricevitoria; Fino a 2.173,00 euro: sarà possibile ritirare il premio presso la ricevitoria che ha emesso la giocata, con lo scontrino vincente al ricevitore che controlla che sia tutto regolare. Inoltre, per le vincite comprese tra 543,48 € – 2.173,00 €, è possibile prenotare la vincita, tramite accredito bancario, presso la ricevitoria dove è stata fatta la giocata. In questo caso, se hai effettuato le tue giocate presso le cosiddette “ricevitorie speciali” – quelle in stazioni ferroviarie, autogrill, etc. – si potrà riscuotere anche in qualsiasi altra ricevitoria sul territorio nazionale. A tal proposito è bene chiarire come in questo specifico caso sullo scontrino comparirà la dicitura “Vincite pagabili in ogni ricevitoria”.

Fino a 10.500,00 euro: si potrà prenotare il ritiro del premio in qualsiasi ricevitoria, presentandosi con lo scontrino vincente. Una volta forniti i tuoi dati potrai scegliere se riscuotere il premio tramite conto corrente bancario, conto corrente postale o attraverso un qualunque sportello di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.