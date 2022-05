Gazprom ferma l’invio di gas attraverso il gasdotto chiave della Polonia. L’annuncio del colosso

L'annuncio è arrivato poche ore dopo la segnalazione della diminuzione delle forniture come risposta alle sanzioni. Berlino accusa Mosca di usare il gas come arma.

Sale la tensione tra Russia e Occidente, dopo che il colosso del gas Gazprom ha annunciato lo stop all’invio di gas attraverso uno dei gasdotti chiave per l’Europa. L’annuncio è arrivato a seguito delle notizie della tarda mattinata, dove era stata segnalata una riduzione ad un terzo delle forniture.

La riduzione delle forniture è stata la risposta del governo russo alle sanzioni e proprio su questo punto si basa l’accusa di Berlino, che afferma che Mosca sta usando il gas come arma.

Gazprom ferma il gasdotto che passa in Polonia

La notizia è stata ribattuta in Italia da Ansa, l’azienda ha reso noto che smetterà di utilizzare un gasdotto chiave per il transito di gas attraverso la Polonia.

Al momento non è stato reso noto il gasdotto in questione ma, secondo fonti ancora da confermare in circolazione su Telegram, si tratterebbe del gasdotto Yamal.

L’annuncio di Gazprom ha fatto schizzare in alto le quotazioni al TTf di gas con un +16% e un prezzo di 109euro/Mhw.

Diminuita la fornitura di gas attraverso l’Ucraina

Poche ore prima, sempre il colosso del gas aveva annunciato che il transito di gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina sarebbe diminuito di quasi un terzo rispetto alla giornata di mercoledì.

Dalla stazione di Soudja sarebbero transitate 50,6 milioni di metri cubi di gas, rispetto ai 72milioni del giorno precedente.

L’Ucraina ha reso noto di non riuscire a far passare il gas russo attraverso la stazione di Sokhranivka, nella regione di Lugansk a causa della presenza delle forze armate russe e di conseguenza innescando un calo delle forniture.

Allo steso tempo Mosca dice di non poter aumentare i volumi su un altro gasdotto. A seguito dell’annuncio, Snam- società di infrastrutture energetiche, ha reso noto che i flussi di transito erano regolari.

Berlino accusa Mosca di usare il gas come arma

Durissimo sulla questione gas il ministro dell’Energia tedesco Robert Habeck, che ha accusato Mosca di usare il gas come arma: “La situazione sta peggiorando perché l’energia è ora utilizzata come arma in diversi modi”.