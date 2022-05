Il giustiziere della notte – Death Wish: la trama del film con protagonista Bruce Willis

Il giustiziere della notte - Death Wish va in onda su Rai2 giovedì 12 maggio 2022: Scopri la trama e le curiosità del film con protagonista Bruce Willis.

Giovedì 12 maggio 2022 su Rai2 ritorna uno degli attori hollywoodiani più apprezzati di sempre con un film adrenalinico nel quale interpreta un padre al quale hanno ucciso moglie e figlia e he decide di farsi giustizia da solo. La pellicola dal titolo di Il giustiziere della notte va in onda sul secondo canale del della televisione pubblica a partire dalle ore 21:20 con il sopracitato Bruce Willis ad interpretare il quieto dottor Paul Kersey che in seguito ad una rapina dove perde le persone per lui più importanti si trasforma in uno spietato killer.

Il giustiziere della notte: le curiosità ed il cast della pellicola

Il giustiziere della notte – Death Wish è un film del 2018 diretto da Eli Roth, regista specializzato in pellicole di genere thriller che qui riprende un vecchio progetto del 1974 dallo stesso titolo che a sua volta era basato sull’omonimo romanzo edito nel 1972 da Brian Garfield.

Protagonista del remake è l’attore Bruce Willis, qui nei panni di Paul Kersey, mentre gli altri conosciuti attori del film sono gli Vincent D’Onofrio nei panni di Frank Kersey, Dean Norris in quelli del Detective Kevin Raines, Kimberly Elise come la Detective Leonore Jackson, Elisabeth Shue che interpreta la moglie del protagonista dal nome Lucy Rose Kersey mentre Camila Morrone è la loro figlia Jordan Kersey.

Il giustiziere della notte: la trama del film

Paul Kersey è un chirurgo apparentemente tranquillo di Chicago che vive inmaniera agiata con la moglie Lucy e la figlia Jordan. Una notte però la sua vita tranquilla cambia in seguito ad una rapina subita in casa nella quale perde la moglie e si ritrova con figlia gravemente ferita.

Inizialmente l’uomo crede che la polizia possa risolvere il caso consegnando alla giustizia i protagonisti dell’omicidio ma questo non accade nel tempo sperato facendo crescere la rabbia di Paul.

Ormai stanco decide quindi di risolvere la situazione da solo trasformandosi in una sorta di giustiziere che va a caccia dei responsabili non solo del suo accaduto ma anche di quelli che per troppo tempo ha ascoltato nel pronto soccorso dove lavora e sono rimasti troppo spesso irrisolti.