Il paradiso delle signore anticipazioni: Teresa decide di restare al magazzino e si avvicina a Vittorio. Trama

Venerdì 13 maggio 2022 su Rai1 si conclude la seconda settimana di messa in onda delle repliche della prima stagione de Il paradiso delle signore. L’episodio dal titolo di Come una famiglia va in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica a partire dalle ore 15:55, nel quale vedremo Teresa prendere la sua decisione sulla permanenza al magazzino. La siciliana affronta l’ultimo giorno di lavoro al Paradiso ed è pronta ad andare via ma l’improvvisa morte del padre di Vittorio ed il suo coinvolgimento nell’accudire il pubblicitario, le farà capire di aver trovato una famiglia alla quale è difficile rinunciare così su due piedi.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani venerdì 13 maggio

Teresa è pronta ad affrontare il suo ultimo giorno di lavoro al Paradiso, ormai convinta di abbandonare la barca dopo le delusioni degli ultimi tempi. La giovane però dovrà affrontare il lutto che ha colpito Vittorio dopo la morte di suo padre, scegliendo di stargli vicino facendo un ultimo gesto.

Convince così il pubblicitario a coinvolgere il fratello ad essere presente al funerale nonostante tra i due non scorre buon sangue. Nel mentre Pietro continua a tenere sotto scacco Andreina e suo padre ma quando partecipa ad una cena con la figlia dell’uomo che ha assassinato in guerra si ritrova in una situazione spinosa con di fronte anche il Mandelli.

Teresa viene colpita dall’inattesa comparsa a Milano di suo fratello Mario, arrivato in città sia per trovare lavoro che per convincere la sorella a sposare Salvo ed a farla tornare a Castelbuono. La siciliana non ha però intenzione di cedere alle richieste della sua famiglia e si ritrova a vivere l’ultimo giorno al magazzino con aria contrastante. Sarà per questo motivo che capirà che la nuova famiglia trovata a Milano vale la pena di essere difesa con la sua permanenza al Paradiso.